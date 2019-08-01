Associação de servidores pode ir à Justiça contra comissionados no MPES

Sede do Ministério Público Estadual, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

A medida só será definida em reunião da equipe jurídica da associação prevista para a próxima segunda-feira (05). De antemão, a entidade considera que a lei desrespeita a Constituição Federal e entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a proporcionalidade entre cargos efetivos e comissionados.

"A Assembleia Legislativa e o governador do Estado desobedecem a Constituição Federal no seu art. 37, II e V, e a decisão plenária do STF, que já fixou no recurso extraordinário Nº 1.041.210 que o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar, o que definitivamente foi descumprido", informou, por nota, a presidente da Assempes, Andreia Lima Cristo.

veto total às propostas do MPES aprovadas pela Assembleia Legislativa no dia 16 de julho, às vésperas do recesso parlamentar. Para a associação, o foco do órgão ministerial deveria ser a criação de cargos efetivos. Os comissionados são de livre nomeação e exoneração. A Assempes pedia oàs propostas do MPES aprovadas pela Assembleia Legislativa no dia 16 de julho, às vésperas do recesso parlamentar. Para a associação, o foco do órgão ministerial deveria ser a criação de cargos efetivos. Ossão de livre nomeação e exoneração.

TRANSPARÊNCIA

A ONG Transparência Capixaba lamentou a sanção publicada nesta quarta. Apesar de reconhecer a "necessidade evidente de assessores para os promotores", a maneira acelerada como o projeto foi aprovado demonstrou "falha de planejamento e gestão no Ministério Público".