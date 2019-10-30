Assembleia vai gastar até R$ 3 milhões com agência de publicidade

Erick Musso preside Assembleia Crédito: Assembleia Legislativa

Às vésperas de mais um ano eleitoral, a Assembleia Legislativa lançou um edital para contratar uma agência de propaganda e, pelo serviço, pretende gastar até R$ 3 milhões em 12 meses. Desde 2008, o Poder Legislativo capixaba não usa recursos públicos para essa finalidade.

Os interessados deverão apresentar as propostas técnicas e de preços até o dia 11 de dezembro. Entre os serviços solicitados, produção de peças publicitárias e "desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária".

O objeto do contrato, segundo o edital publicado na última quinta-feira (24), especifica o seguinte:

"(...) contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse", diz o documento.

O contrato não é apenas para a criação de peças. Também são solicitados outros tipos de serviços, como "geração de conhecimento" sobre "mercado", "público-alvo" e "meios para divulgação das peças".

PARA QUÊ?

Perguntamos à Assembleia: trata-se de uma despesa necessária neste momento em que o desemprego permanece em alta e em que a economia ainda patina?

"Há que se olhar o copo meio cheio - e não vazio: há na publicidade uma grande oportunidade de conferir ainda mais transparência ao que a Assembleia produz, o que permitirá mais vigilância da sociedade, inclusive sobre o investimento ou não em políticas públicas de geração de renda", respondeu o Poder, por meio da assessoria de imprensa.

Faz 11 anos que o Poder Legislativo não gasta com publicidade. A última vez foi na gestão do ex-deputado Guerino Zanon (MDB), hoje prefeito de Linhares. Também questionamos a atual gestão do Legislativo estadual, comandada pelo deputado Erick Musso (Republicanos), se o interesse no contrato tem relação com a eleição do ano que vem.

Apesar de cargos de deputados não estarem em disputa em 2020, parlamentares têm interesses em eleições locais. Quase metade dos 30 membros da Assembleia são considerados pré-candidatos a prefeito. Além disso, esses políticos costumam ajudar aliados nas disputas nas cidades.