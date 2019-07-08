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Governo Bolsonaro

Aprovação e reprovação de Bolsonaro se igualam em 33%, aponta Datafolha

A pesquisa foi feita em 4 e 5 de julho e ouviu 2.860 pessoas em 130 cidades

Publicado em 

08 jul 2019 às 11:44

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 11:44

Jair Bolsonaro governa o Brasil há seis meses Crédito: Marcos Corrêa/PR | Arquivo
Pesquisa Datafolha publicada nesta segunda-feira (8), mostra que 33% da população considera o trabalho do presidente Jair Bolsonaro (PSL) ótimo ou bom, enquanto 31% avaliam como regular e outros 33%, como ruim ou péssimo. Além disso, 2% disseram não saber avaliar. Em abril, segundo o Datafolha, 32% consideravam o trabalho do presidente ótimo ou bom, 31% viam como regular e 30% como ruim ou péssimo, com 4% que não souberam responder.
A pesquisa foi feita em 4 e 5 de julho e ouviu 2.086 pessoas em 130 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais, o que significa que apenas a avaliação ruim ou péssima teve variação acima da margem de erro, ao aumentar três pontos de abril para junho. O nível de confiança é de 95%.
Trata-se, ainda, da pior avaliação para um presidente com seis meses em um primeiro mandato desde a redemocratização. Fernando Collor de Mello, em igual período, tinha 34% de ótimo/bom, Fernando Henrique Cardoso, 40%, Lula, 42%, e Dilma Rousseff, 49%.
Entre seus eleitores, no entanto, a aprovação de Bolsonaro subiu. Para 60% daqueles que declararam ter votado no presidente no segundo turno das eleições, 60% consideram seu trabalho ótimo ou bom, ante 54% em abril. Para 29%, o trabalho é regular, de 33% em abril. E 9% avaliam como ruim ou péssimo, mesmo porcentual da pesquisa anterior.
>Bolsonaro prega para convertidos e base estaciona, dizem analistas
Para o futuro, caiu de 59% para 51% o número de pessoas que projetam uma gestão ótima ou boa. Para 21%, será regular (16% em abril), enquanto os que preveem a gestão como ruim ou péssima oscilaram de 23% para 24%.

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