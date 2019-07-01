Após vazamento de conversas, 20 mil defendem Sergio Moro no ES

Manifestantes pró-governo em protesto na Terceira Ponte neste domingo (30) Crédito: Carlos Alberto Silva

protesto que teve como foco o apoio ao governo Bolsonaro e ao ministro da Justiça, Sergio Moro, levou 20 mil pessoas às ruas de Vila Velha e Vitória na tarde deste domingo (30), de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). que teve como foco o apoio aoe ao ministro da Justiça,, levouàs ruas de Vila Velha e Vitória na tarde deste domingo (30), de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).

The Intercept Brasil”. Os diálogos, que antecederam a condenação do ex-presidente Lula (PT), levantaram o debate sobre uma possível parcialidade de Moro no caso. O ato em nível nacional foi realizado após a divulgação de conversas entre procuradores que atuam na Operação Lava Jato e Moro, então juiz federal, pelo site “”. Os diálogos, que antecederam a condenação do ex-presidente Lula (PT), levantaram o debate sobre uma possível parcialidade de Moro no caso.

35 mil pessoas protestaram a favor do governo no Estado, segundo a Sesp. Contudo, Jéssica Polese, que integra os movimentos Vitória da Ética e Resgata Brasil – ambos organizadores do evento – diz que o número chegou a 70 mil ontem. Mas desta vez o número de manifestantes foi menor se comparado à manifestação ocorrida em 26 de maio, quando, segundo a Sesp. Contudo, Jéssica Polese, que integra os movimentos Vitória da Ética e Resgata Brasil – ambos organizadores do evento – diz que o número chegou a 70 mil ontem.

Em todo o Brasil, 88 municípios registraram os atos, conforme aponta levantamento do portal G1. Em maio, os protestos se estenderam a 156 cidades.

Manifestantes na Praça do Papa, em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória

Terceira Ponte, reunindo-se com outras pessoas que já aguardavam na Praça do Papa, em Vitória. Caminhoneiros prestaram apoio por meio de faixas e de um buzinaço. Vestindo majoritariamente verde e amarelo, símbolos dos movimentos pró-Bolsonaro, os manifestantes iniciaram a concentração na Praia da Costa por volta das 14h . Pouco depois das 16h, o grupo concluiu a travessia da, reunindo-se com outras pessoas que já aguardavam na, em Vitória. Caminhoneiros prestaram apoio por meio de faixas e de um buzinaço.

Faixas e cartazes em defesa do ministro da Justiça e pautas como as reformas da Previdência, a tributária e o pacote anticrime, misturaram-se às inúmeras bandeiras do Brasil. Críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e, especialmente, ao ministro Gilmar Mendes, também foram vistas. Em uma das músicas, ouvia-se o trecho: “O STF está querendo legislar”.

Em cima do trio, organizadores também davam o tom do protesto. “Queremos que as instituições sejam fortes, mas não queremos mais golpes”, disse um deles na Praça do Papa.

POLÍTICOS

Do Val informou ao público que pretende enviar o relatório do projeto semelhante ao pacote anticrime que tramita no Senado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na próxima semana e pediu o apoio da população para fazer com que líderes de partidos votem a favor da proposta. “Esse movimento de vocês faz um estrago no Senado, vocês não têm ideia”, afirmou.

Por outro lado, Fabiano Contarato (Rede) foi alvo de críticas. Cartazes e gritos de ordem foram disparados contra o senador, que recentemente votou contra o decreto de armas assinado pelo presidente. Contarato foi procurado pela reportagem, mas não comentou o assunto.

REPÚDIO

Ainda neste domingo, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Espírito Santo (Sindijornalistas/ES) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) divulgaram uma nota de repúdio em razão de atos contra jornalistas que cobriam o evento. Uma equipe da TV Tribuna foi hostilizada e obrigada a descer de um trio elétrico. A Rede Gazeta também foi hostilizada por manifestantes em outro momento.

“O direito de manifestação é livre, mas o respeito às equipes de reportagem e à imprensa é crucial na manutenção do Estado Democrático de Direito”, disseram as instituições.

Por volta das 17h, com a chegada da chuva, o protesto foi encerrado com uma oração.