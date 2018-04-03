Após soltura de amigos, Temer se reúne com advogado em Congonhas

A prisão dos amigos do presidente foi pedida pela atual procuradora, Raquel Dodge, e autorizada pelo ministro Barroso, relator do inquérito que investiga o decreto dos portos Crédito: Alan Santos | Agência Brasil

O presidente Michel Temer aproveitou a ida a São Paulo, nesta segunda-feira (2), para encontrar com o advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira na base aérea do aeroporto de Congonhas. A conversa ocorreu dois dias depois de o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandar soltar os amigos do presidente, que haviam sido presos na quinta-feira no âmbito da Operação Skala.

O criminalista também esteve em Brasília na última sexta para conversar com Temer. Depois da reunião com Mariz e ministros próximos ao presidente, a assessoria de imprensa de Temer divulgou uma nota que dizia que autoridades "repetem o enredo de 2017", quando o presidente foi denunciado por duas vezes pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e que a ofensiva agora "soa a farsa".

A prisão dos amigos do presidente foi pedida pela atual procuradora, Raquel Dodge, e autorizada pelo ministro Barroso, relator do inquérito que investiga o decreto dos portos.

O encontrou de Temer e Mariz em Congonhas aconteceu em uma sala reservada que há no local, também usada para o ex-presidente Lula prestar depoimento à Polícia Federal em março de 2016, quando foi conduzido coercitivamente para depôr pela Operação Lava-Jato.