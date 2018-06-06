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O Banco Mundial está investigando denúncia de direcionamento em licitação no Programa Águas e Paisagens, considerado "o maior projeto da história do Espírito Santo na área ambiental" pelo governo do Estado. O banco não repassou detalhes da denúncia, mas fez questão de ressaltar que o contrato não será assinado até a conclusão da investigação aberta pela instituição financeira.

"Recebemos denúncia endereçada ao diretor do Banco Mundial e ela está sendo investigada. Toda e qualquer denúncia feita ao Banco é tratada com seriedade por área específica e especializada e de forma sigilosa, motivo pelo qual não podemos dar mais informações até que a investigação termine. O processo de concorrência para gerenciamento do projeto está em andamento. No entanto, um contrato não será assinado até que o Banco Mundial apure a denúncia, inclusive considerando o que Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público Estadual tiverem a dizer", afirmou o banco, por meio de nota.

Your browser does not support the audio element. Após denúncia, Banco Mundial investiga programa do governo do ES

O Ministério Público Federal (MPF) também está investigado o caso, e informou que "representação sobre o mesmo assunto, com novos fatos, está em fase inicial de apuração pela Procuradoria". O Ministério Público Estadual (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Vitória, também abriu procedimento para apurar denúncias de direcionamento na licitação.

O Programa Águas e Paisagens, uma das maiores parcerias realizadas pelo Estado com o Banco Mundial, tem custo total estimado de US$ 323 milhões  US$ 225 milhões com financiamento do banco e US$ 98 milhões como contrapartida da Cesan. A meta é promover uma gestão sustentável das águas e solo por meio de intervenções nas áreas de recursos hídricos, drenagem, gestão de mananciais, recuperação da cobertura florestal, saneamento ambiental, gestão de riscos e prevenção de desastres.

OUTRO LADO

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes) afirmou que a contratação do serviço de gerenciamento do Programa Águas e Paisagens encontra-se no final do processo de licitação e que todas as fases são acompanhadas pelo Banco Mundial. E ressaltou que preza pela transparência dos contratos.