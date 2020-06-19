Após deixar PL, deputada Lauriete volta para o PSC

Lauriete conseguiu na Justiça Eleitoral o direito de deixar o PL Crédito: Câmara dos Deputados/Luis Macedo

A deputada federal Lauriete (PSC) oficializou, nesta sexta-feira (19), seu retorno ao Partido Social Cristão em uma reunião com o presidente nacional do partido, pastor Everaldo Pereira, e o presidente regional Reginaldo Almeida, seu primeiro ex-marido. Lauriete estava sem partido desde que conseguiu na Justiça Eleitoral, no dia 6 de maio, o direito de deixar o PL sem perder o mandato

Por nota, a deputada agradeceu às demais siglas que haviam a convidado. "O que for bom para o Brasil terá o meu apoio e tenho certeza que meu retorno ao PSC não é por acaso. Agradeço a todos os partidos que abriram as portas, mas a decisão foi tomada e estou feliz, diz o texto.

A parlamentar entrou com o pedido para deixar o PL em setembro de 2019. Na época, Lauriete afirmou que o clima no partido era "insustentável" e que estava sofrendo "grave discriminação pessoal" após o fim do casamento com o ex-senador Magno Malta, presidente do partido no Espírito Santo.