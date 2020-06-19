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Sem perder mandato

Após deixar PL, deputada Lauriete volta para o PSC

'Tô de volta', disse a deputada em um vídeo ao lado do presidente nacional do partido, pastor Everaldo Pereira, e do presidente regional Reginaldo Almeida, seu 1º ex-marido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 20:14

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 20:14

Lauriete quer se desfiliar do PL
Lauriete conseguiu na Justiça Eleitoral o direito de deixar o PL Crédito: Câmara dos Deputados/Luis Macedo
A deputada federal Lauriete (PSC) oficializou, nesta sexta-feira (19), seu retorno ao Partido Social Cristão em uma reunião com o presidente nacional do partido, pastor Everaldo Pereira, e o presidente regional Reginaldo Almeida, seu primeiro ex-marido. Lauriete estava sem partido desde que conseguiu na Justiça Eleitoral, no dia 6 de maio, o direito de deixar o PL sem perder o mandato.
Por nota, a deputada agradeceu às demais siglas que haviam a convidado. "O que for bom para o Brasil terá o meu apoio e tenho certeza que meu retorno ao PSC não é por acaso. Agradeço a todos os partidos que abriram as portas, mas a decisão foi tomada e estou feliz, diz o texto.
A parlamentar entrou com o pedido para deixar o PL em setembro de 2019. Na época, Lauriete afirmou que o clima no partido era "insustentável" e que estava sofrendo "grave discriminação pessoal" após o fim do casamento com o ex-senador Magno Malta, presidente do partido no Espírito Santo. 
No Tribunal Superior Eleitoral (TST) a decisão de autorizar a desfiliação por justa causa foi unânime. O relator considerou a declaração de testemunhas que confirmaram que a parlamentar não havia sido convidada para reuniões do diretório estadual do partido, que mesmo informais, tratavam de assuntos relacionados à sigla.

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