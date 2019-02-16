Após decisão da Justiça, Luiz Durão deixa Quartel em Vitória

O ex-deputado, que é acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos, foi solto na noite desta sexta-feira (15), às 22h10, no Quartel do, em Vitória.

Durão estava preso desde o dia 4 de janeiro deste ano. Ao sair do Quartel, ele preferiu não falar com a imprensa. De acordo com o advogado de defesa, Luiz vai passar a noite em Vitória.