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Acusado de estupro

Após decisão da Justiça, Luiz Durão deixa Quartel em Vitória

A desembargadora substituta do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), Rozenéa Martins de Oliveira, concedeu na tarde desta sexta um habeas corpus ao ex-deputado
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

16 fev 2019 às 00:17

Publicado em 16 de Fevereiro de 2019 às 00:17

Luiz Durão Crédito: Reprodução | Facebook
O ex-deputado Luiz Durão, que é acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos, foi solto na noite desta sexta-feira (15), às 22h10, no Quartel do Corpo de Bombeiros, em Vitória.
A desembargadora substituta do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), Rozenéa Martins de Oliveira, concedeu na tarde desta sexta um habeas corpus ao ex-deputado. As informações são de um dos advogados dele, Danilo Araújo Carneiro.
Durão estava preso desde o dia 4 de janeiro deste ano. Ao sair do Quartel, ele preferiu não falar com a imprensa. De acordo com o advogado de defesa, Luiz vai passar a noite em Vitória. 
 

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