Frei Paulão foi nomeado subsecretário na pasta da Agricultura, mas desistiu do cargo Crédito: Edson Chagas/Arquivo

Antes da nomeação para o cargo na Secretaria de Estado da Agricultura, a ser comandada pelo deputado federal Paulo Foletto (PSB), Frei Paulão era servidor comissionado no gabinete do parlamentar. De acordo com o Portal da Transparência da Câmara, ele recebia R$ 3.012,60 de salário mais R$ 982,29 em auxílios mensalmente.

A função era a de secretário parlamentar. Frei Paulão estava lotado na Casa desde dezembro de 2017. Não há uma lei federal similar à estadual, que impeça pessoas inelegíveis de assumirem postos comissionados.

Your browser does not support the audio element. Antes de nomeação polêmica, Frei Paulão atuava no gabinete de Foletto

"A Lei da Ficha Limpa é aplicável a cargos eletivos", destaca a Câmara, em resposta à reportagem. Não havia, portanto, irregularidade nesse caso. Frei Paulão desistiu, nesta quinta-feira (17), da nomeação no governo do Estado . A Procuradoria Geral do Estado daria um parecer, nesta sexta-feira (18), sobre a legalidade da posse do socialista.

Foletto diz que o correligionário permaneceu no cargo poucos dias antes da nomeação na Seag e que a indicação dele para a subsecretaria surgiu de uma conversa entre o próprio Foletto e o governador Renato Casagrande (PSB).

o Ministério Público ia investigar, isso é desagradável, acho que pensando nisso, ele (Frei Paulão) decidiu abrir mão", pontuou o deputado. "Mas o governo não estava atento a essa previsão legal", reconheceu Foletto. "E vendo essa exposição, estava no jornal (A GAZETA) hoje que, isso é desagradável, acho que pensando nisso, ele (Frei Paulão) decidiu abrir mão", pontuou o deputado.