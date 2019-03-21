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Lava Jato

Antes da prisão, Temer questionou presença de jornalistas na porta de casa

Ex-presidente queria saber o motivo da presença de "tantos jornalistas"

Publicado em 

21 mar 2019 às 16:19

Publicado em 21 de Março de 2019 às 16:19

O ex-presidente Michel Temer Crédito: Alan Santos
Minutos antes de ser preso, o ex-presidente Michel Temer ligou para um assessor de sua confiança e perguntou se ele sabia o motivo de ter "tantos jornalistas na porta da minha casa", segundo informou a coluna "Painel", do jornal "Folha de S.Paulo".
O emedebista foi informado, então, de que havia um "boato na imprensa" de que um mandado de prisão contra ele havia sido expedido.
Temer ressaltou que estava no Brasil e à disposição da Justiça, dizendo não entender o motivo pelo qual poderiam ter solicitado seu encarceramento, segundo apurou coluna "Painel".
Depois, o ex-presidente acabou preso pela Operação Lava Jato em São Paulo e será levado para o Rio de Janeiro.
> Acompanhe as notícias da cobertura da prisão de Temer

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