Antes da prisão, Temer questionou presença de jornalistas na porta de casa

O ex-presidente Michel Temer Crédito: Alan Santos

Minutos antes de ser preso, o ex-presidente Michel Temer ligou para um assessor de sua confiança e perguntou se ele sabia o motivo de ter "tantos jornalistas na porta da minha casa", segundo informou a coluna "Painel", do jornal "Folha de S.Paulo".

O emedebista foi informado, então, de que havia um "boato na imprensa" de que um mandado de prisão contra ele havia sido expedido.

Temer ressaltou que estava no Brasil e à disposição da Justiça, dizendo não entender o motivo pelo qual poderiam ter solicitado seu encarceramento, segundo apurou coluna "Painel".