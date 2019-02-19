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Vaga na Corte de Contas

Aliado do governo Casagrande é escolhido novo conselheiro do TCES

Luiz Carlos Ciciliotti vai ocupar a cadeira que era de Valci Ferreira, que estava afastado do Tribunal de Contas desde 2007
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

19 fev 2019 às 18:49

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 18:49

Luiz Carlos Ciciliotti é presidente estadual do PSB Crédito: Facebook/PSB ES
Com 27 votos, o presidente do PSB estadual, Luiz Carlos Ciciliotti, foi escolhido pela Assembleia Legislativa, na tarde desta terça-feira (19), para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES). A vaga foi aberta com a aposentadoria de Valci Ferreira, que estava afastado da Corte de Contas desde 2007. 
O dirigente partidário só não teve os votos dos deputados Carlos Von (Avante), Lorenzo Pazolini (PRP) e Sergio Majeski (PSB).
Von e Majeski votaram no auditor de controle externo Alexsander Binda. Pazolini optou pelo também auditor Odilson Júnior.
A disputa tinha, ainda, o auditor Holdar Figueira Netto. O trio foi escolhido pelo corpo técnico do tribunal e inscrito na disputa por Majeski.
Ciciliotti não estava com os deputados ou na galeria da Assembleia, no momento da votação. A candidatura dele contou com o apoio do Palácio Anchieta, inclusive com a inscrição formalizada pelo líder do governo no Legislativo estadual, Enivaldo dos Anjos (PSD). 

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