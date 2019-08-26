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Investigações

Alckmin segue com bens bloqueados após interrupção de julgamento

A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 9,9 milhões em bens do ex-governador em um processo que investiga o repasse de caixa dois da Odebrecht para a campanha dele ao governo paulista, em 2014

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 19:55

Publicado em 

26 ago 2019 às 19:55
Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), pediu vista e interrompeu o julgamento que analisava o processo que bloqueou os bens do ex-governador Geraldo Alckmin. Ele segue com os bens bloqueados.
Em abril, a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 9,9 milhões em bens do ex-governador em um processo que investiga o repasse de caixa dois da Odebrecht para a campanha dele ao governo paulista, em 2014.
O Ministério Público afirma que Alckmin teria recebido pelo menos R$ 7,8 milhões da empreiteira, via caixa dois.
> Petrobras em Vitória: construção teve sobrepreço e foi alvo da Lava Jato
O pedido de vista paralisou o julgamento na manhã desta segunda-feira (26). O relator do processo, Antonio Carlos Villen, no entanto, já havia se manifestado e votado pelo não provimento do desbloqueio dos bens.
A defesa do tucano alega que a decisão era "fundada em erro grave". Os advogados já tentaram suspender a medida em maio, mas o pedido foi negado. Ainda não foi marcada uma nova data para o julgamento.
> Nova fase da Lava Jato investiga suposta propina a ex-ministros do PT

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