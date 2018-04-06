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O que diz a Justiça

Afinal, por que Lula foi condenado a prisão? Entenda o caso do triplex

Linha do tempo mostra o que levou o ex-presidente a ser condenado por Sergio Moro

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 18:02
Veja a cronologia do caso do triplex do Guarujá: da investigação a condenação do ex-presidente Lula.
Se preferir, clique aqui e acesse a linha do tempo em tela cheia.

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