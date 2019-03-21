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Pronunciamento

Aécio diz que prefere ler pedido de prisão de Temer antes de comentar

A prisão do ex-presidente tem como base a delação do doleiro Lucio Funaro

Publicado em 21 de Março de 2019 às 17:43

Publicado em 

21 mar 2019 às 17:43
Aécio Neves, deputado federal Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) disse nesta quinta-feira (21) que quer ler a fundamentação do pedido que motivou a prisão do ex-presidente Michel Temer (MDB) antes de comentar sobre o assunto. Ele ponderou, no entanto, que quando uma prisão é técnica e bem fundamentada ela tem de ser compreendida.
"Não vou comentar porque não li nada ainda, vou ler agora. Estava em reunião no Senado até agora e fiquei sabendo lá. Eu quero ler primeiro a fundamentação. Não li nada ainda. Vamos aguardar. Acho que toda prisão que é técnica e bem justificável tem que ser compreendida. Eu vou me inteirar, estou chegando agora no gabinete, não quero falar antes de me inteirar", disse o deputado.
A prisão de Temer tem como base a delação do doleiro Lucio Funaro. No ano passado, Funaro entregou à Procuradoria-Geral da República informações complementares do acordo de colaboração premiada. Entre os documentos apresentados estão planilhas que, segundo o delator, revelam o caminho de parte dos R$ 10 milhões repassados pela Odebrecht ao MDB na campanha de 2014.
> Entenda por que a Lava Jato prendeu o ex-presidente Michel Temer

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