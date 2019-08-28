Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crítica a projeto

A íntegra do e-mail que pode fazer servidor do MPES ser demitido

Em mensagem enviada a todos os outros funcionários e promotores, ele criticou proposta de criação de 13º do auxílio-alimentação e disse que não é valorizado
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

28 ago 2019 às 18:45

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 18:45

Sede do Ministério Público do Espírito Santo, na Enseada do Suá Crédito: Vitor Jubini
Em e-mail que motivou a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), um servidor do Ministério Público Estadual (MPES) reclamou da proposta do órgão de criar o 13º do auxílio-alimentação. Na mensagem, disparada para todos os funcionários da instituição, ele disse que o órgão não o valoriza e que não trabalha "em troca de comida".
A reportagem teve acesso à íntegra do texto, enviado para um endereço que redireciona as mensagens para os e-mails funcionais de todos os estagiários, servidores, promotores e procuradores do MPES. A mensagem foi disparada às 13h46 do dia 16 de julho.
> MPES cobra explicações de Majeski sobre entrevista à TV Gazeta
Para o procurador-geral de Justiça, Eder Pontes, o servidor agiu de maneira depreciativa contra projetos de lei que o chefe do MPES enviou à Assembleia Legislativa. As propostas pediam autorização para, entre outras coisas, criar 307 cargos comissionados. A criação dos cargos foi sancionada pelo governador, que, por outro lado, vetou o 13º do auxílio.
O texto do PAD, publicado três dias após o envio do e-mail, aponta para a prática de "insubordinação" e de "falta de lealdade" por parte do servidor. Esses comportamentos são passíveis de punição, conforme leis que estabelecem as condutas disciplinares dos funcionários públicos.
Houve, ainda, uma segunda conduta questionada. Segundo a publicação oficial, ele solicitou "informações sigilosas" sobre um membro (como são chamados promotores e procuradores) à Corregedoria do MPES. Para Eder Pontes, com a ação, o funcionário quis "fazer-se de fiscal da lei". 
> Veja como é o pagamento de auxílio-alimentação nos Poderes e instituições do Estado
O e-mail partiu do login do agente de apoio administrativo, Vinícius Rodrigues Campos, servidor efetivo, lotado na Promotoria de Ibitirama, alvo do PAD. O nome dele está sendo divulgado porque a abertura do processo disciplinar contra ele foi publicada no Diário Oficial do MPES. Com o processo, ele pode ser punido até com a demissão do cargo.
A crítica do servidor foi voltada ao 13º do auxílio-alimentação. Como a categoria pleiteia reajustes salariais e mais concursos públicos, posicionou-se contra o extra no benefício e contra a abertura de vagas comissionadas - aquelas de livre nomeação e exoneração.
> MPES quer saber quem foi à Assembleia na votação de projeto
No e-mail, o servidor diz que teve o salário corroído pela inflação e que isso prejudicou seu orçamento familiar. Segundo o Portal da Transparência, ele recebe, por mês, R$ 3.038, brutos.
"O órgão no qual trabalho e me dedico, inclusive deixando aqui os melhores anos de minha vida, além de minha saúde, não me valoriza, ao contrário, me desprestigia, não se importando com a inflação dos últimos anos que corroeu o meu salário, acarretando sérias restrições ao meu orçamento familiar", escreveu.
A reportagem telefonou para o local de trabalho do servidor, em busca de manifestação dele, mas recebeu a informação de que ele não se encontrava. Em seguida, abriu espaço para comentários dele por meio do sindicato que o representa. Se houver algum pronunciamento, este texto será atualizado.
LEIA A ÍNTEGRA DO E-MAIL
ASSUNTO: PESQUISA CLIMA INSTITUCIONAL (RESULTADO)
Boa tarde!
Eu, Vinícius Rodrigues Campos, Agente de Apoio/Administrativo, matrícula 3145, considerando os projetos de lei para a modernização administrativa, gostaria de comunicar à administração superior do MPES que eu não consigo pagar com Sodexo [cartão do vale-alimentação] o meu aluguel, a minha faculdade, vestuário, combustível (inclusive muitas vezes usado em prol do órgão, para entregar ofícios e notificações).
Não sendo desrespeitoso, quero apenas explicar um fato: NÃO TRABALHO EM TROCA DE COMIDA!
Além disso, em relação à pesquisa de clima organizacional, me sinto extremamente injustiçado, por ter sido aprovado em concurso público e ver que o órgão no qual trabalho e me dedico, inclusive deixando aqui os melhores anos de minha vida, além de minha saúde, não me valoriza, ao contrário, me desprestigia, não se importando com a inflação dos últimos anos que corroeu o meu salário, acarretando sérias restrições ao meu orçamento familiar.
Respeitosamente,
Vinícius Rodrigues Ramos
MENÇÃO À DITADURA
A Associação dos Servidores do Ministério Público Estadual (Assempes) divulgou um documento nesta quarta-feira (28) no qual faz menções à ditadura militar para criticar o procurador-geral de Justiça, Eder Pontes.
Intitulado "Cale-se", o documento cita a trechos de "Cálice", música lançada por Chico Buarque em 1978, considerada hino da resistência contra o período autoritário que vigorou no país entre 1964 e 1985.
Para a associação, a composição "faz-se atual" por conta das reações do MPES às "manifestações contrárias" à lei de iniciativa do procurador-geral que "cria e privilegia diversos cargos comissionados de livre nomeação em detrimento da investidura por concurso público".
A entidade elenca uma série de medidas da administração do MPES e relaciona cada uma delas a passagens da música de protesto.
Em nota, a administração superior do MPES informou entender que "respeitando-se a legislação vigente, é livre a manifestação de membros e servidores".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Banco Central MPES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados