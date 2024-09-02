A Gazeta publica pesquisa para prefeito da Serra nesta segunda (2)

Nos levantamentos de intenção de voto, a pesquisa Ipec traz duas abordagens: a espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados, e a estimulada, quando é apresentada a lista de quem está em disputa na cidade para que a pessoa consultada escolha sua opção de voto. A pesquisa também será divulgada pela CBN Vitória, pelo G1 ES e Boa Noite ES, da TV Gazeta.