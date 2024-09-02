A Gazeta publica pesquisa para prefeito da Serra nesta segunda (2)

Em mais uma rodada de pesquisas, A Gazeta publica nesta segunda-feira (2) o primeiro levantamento do Ipec com as intenções de voto para prefeito do município da Serra nas Eleições 2024.
A pesquisa foi realizada a pedido da Rede Gazeta e vai mostrar a intenção dos moradores da Serra para o pleito de outubro, além de trazer a avaliação da gestão do atual prefeito, Sergio Vidigal (PDT), que não vai disputar a reeleição, mas indicou Weverson Meireles, do mesmo partido, para sua sucessão.
Concorrem à Prefeitura da Serra, além de Weverson, os candidatos Antonio Bungestab (PRTB), Audifax Barcelos (PP), Igor Elson (PL), Pablo Muribeca (Republicanos), Professor Roberto Carlos (PT) e Wylson Zon (Novo).
Nos levantamentos de intenção de voto, a pesquisa Ipec traz duas abordagens: a espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados, e a estimulada, quando é apresentada a lista de quem está em disputa na cidade para que a pessoa consultada escolha sua opção de voto. A pesquisa também será divulgada pela CBN Vitória, pelo G1 ES e Boa Noite ES, da TV Gazeta.
A pesquisa realizou 600 entrevistas na Serra e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) com o número ES-08646/2024. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.