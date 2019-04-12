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Jair Bolsonaro

'Quero ser amigo da imprensa, mas fica difícil', diz Bolsonaro

O presidente afirmou que tenta ser amigo da imprensa, mas voltou a se queixar de notícias sobre seu governo

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 00:11

Publicado em 

12 abr 2019 às 00:11
Bolsonaro em cerimônia dos 100 dias de governo Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou em sua transmissão semanal nas redes sociais nesta quinta-feira (11) que tenta ser amigo da imprensa, mas voltou a se queixar de notícias sobre seu governo.
"Quero ser amigo da imprensa, mas fica difícil. Todo dia são três ou quatro fake news", afirmou na live que contou com a presença do deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO), líder do governo na Câmara que vem sendo alvo de ataques de aliados do presidente.
"Não existe nenhum computador em minha sala de reunião. Em todos os momentos estive presente nas reuniões. Tratei todos com bastante dignidade, atenção, em reuniões nas quais foi tratado de política com P maiúsculo", disse na transmissão desta semana, feita após 100 dias de mandato e que teve ainda a participação do porta-voz da Presidência, general Otávio do Rêgo Barros.
Antes consultor legislativo quando Bolsonaro era deputado, Vitor Hugo frequenta assiduamente o Palácio do Planalto e foi elogiado pelo presidente. No entanto, é alvo de questionamentos de outros parlamentares, inclusive do próprio PSL, que o consideram inexperiente e até articulam para sua saída da liderança do governo.
Na transmissão, Bolsonaro afirmou que Vitor Hugo atuou com a Advocacia-Geral da União para flexibilizar a interpretação sobre emendas individuais de parlamentares para municípios -que, segundo o presidente, contribuem para reforçar os cofres das prefeituras.
Bolsonaro disse ainda que outros parlamentares devem recorrer a Vitor Hugo para apresentação de demandas direcionadas ao governo.

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