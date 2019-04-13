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Críticas ao partido

'O PSL está cada vez mais parecido com o PT', diz Janaina Paschoal

'Com a decisão de ontem do nosso Presidente, o L de liberal já não é tão liberal assim', escreveu a deputada estadual

Publicado em 13 de Abril de 2019 às 15:04

Publicado em 

13 abr 2019 às 15:04
A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) fez críticas ao próprio partido neste sábado (13), pelo Twitter. Ela criticou uma possível mudança no nome da sigla de "Partido Social Liberal" para "Partido Conservador Liberal (PCL)".
Ela ainda criticou o presidente Jair Bolsonaro, que na sexta, interferiu na política de preços de combustíveis da Petrobras. Para ela, uma atitude que mostra que "o L de liberal já não é tão liberal assim".
"Todos sabem que sou favorável às candidaturas avulsas (independentes de Partidos). Mas, por enquanto, a lei exige que eu esteja atrelada a um Partido, sob pena de perder o mandato. Pois bem, sendo assim, digo logo que sou contra trocar o nome do PSL para PCL", escreveu.
"Eu sei que o C significaria Conservador, mas, historicamente, o C remete a Comunista", continuou Janaina. "Era só o que me faltava! Ademais, com a decisão de ontem do nosso Presidente, o L de liberal já não é tão liberal assim. O PSL está cada vez mais parecido com o PT. Eu digo e repito, Partidos são verdadeiras prisões. Uma lástima!"
 
 
 
 

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