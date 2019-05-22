'Não vou sair do partido', diz Janaina Paschoal

A deputada estadual Janaína Paschoal Crédito: Fotos Públicas/Geraldo Magela

A deputada estadual Janaina Paschoal afirmou ao Estado nesta terça-feira (21),que não vai abandonar o PSL,partido pelo qual se elegeu como a parlamentar mais votada da história Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp)."Não vou sair do partido. Eu saí do grupo de Whatsapp e, por alguma razão, a pessoa que divulgou minhas postagens à imprensa anunciou a suposta saída. Nunca falei em sair do PSL. Ficarei e garantirei a saudável pluralidade".

Após criticar publicamente a organização dos atos de apoio ao governo Jair Bolsonaro previstos para o dia 26 de maio, a deputada sinalizou a possível desfiliação em uma mensagem enviada na segunda-feira (20), no grupo de WhatsApp da bancada do partido no Legislativo paulista.