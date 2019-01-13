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Terrorista italiano

'A esquerda chora', diz Eduardo Bolsonaro sobre prisão de Battisti

Assim como o deputado federal, o presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para escrever sobre a prisão do italiano

Publicado em 

13 jan 2019 às 12:36

Publicado em 13 de Janeiro de 2019 às 12:36

Crédito: Windows
A prisão do terrorista italiano Cesare Battisti , capturado na noite deste sábado em Santa Cruz de La Sierrana, na Bolívia, movimentou as redes sociais do presidente Jair Bolsonaro e do deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).
Ainda durante a madrugada, o primeiro a se manifestar pelo Twitter foi o filho do presidente, citando setores da esquerda.
"Assassinou policial, matou pai na frente do filho, atirou e deixou homem paralítico, foi condenado a prisão perpétua por 4 homicídios qualificados e fazia parte do grupo terrorista de esquerda na Itália PAC (Proletários Armados para o Comunismo). "Ciao Battisti", a esquerda chora!" - publicou o deputado.
Em seguida, Eduardo, em nova postagem, escreveu que o terrorismo não pode receber o mesmo tratamento que um crime comum:
"A Itália só teve "anos de chumbo" porque antes teve anos de terrorismo. Bombas, autoridades sequestradas, assassinatos políticos e etc. Não dá para combater terrorismo como se fosse crime comum".
Já o presidente Jair Bolsonaro parabenizou os policiais envolvidos na captura de Cesare Battisti, aproveitando para fazer uma relação entre o terrorista italiano e o PT.
"Parabéns aos responsáveis pela captura do terrorista Cesare Battisti! Finalmente a justiça será feita ao assassino italiano e companheiro de ideais de um dos governos mais corruptos que já existiram no mundo (PT)"

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