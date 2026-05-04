Eleitor tem até quarta (6) para tirar título e poder votar em outubro

A emissão do título pode ser feita presencialmente nos cartórios eleitorais ou pela internet. Os cartórios no Estado estão funcionando em horário ampliado até quarta-feira (6), com atendimento das 9 às 18 horas. Confira aqui o endereço das unidades.





Para realizar o atendimento on-line, é necessário acessar a aba “autoatendimento eleitoral” no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e selecionar a opção em que você se encaixa. Também é possível conferir se o seu título precisa de algum ajuste. Basta consultar a aba “situação do título”.





O prazo é importante, em especial, para os jovens que votarão pela primeira vez. Mas eleitores que mudaram de cidade e precisam transferir o título, pessoas com o título cancelado ou com pendências na Justiça Eleitoral também precisam ficar atentos.





Os presos e as presas provisórios e adolescentes em unidades de internação também devem regularizar a situação eleitoral até essa data para garantir o direito ao voto.





A recomendação da Justiça Eleitoral é não deixar para regularizar o título em cima da hora, para evitar filas nos cartórios ou problemas no sistema on-line.