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Eleições 2026

Eleitor tem até quarta (6) para tirar título e poder votar em outubro

A emissão pode ser feita presencialmente nos cartórios eleitorais ou por autoatendimento on-line; prazo também vale para serviços como transferência de domicílio eleitoral e regularização de pendências

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 18:46

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

04 mai 2026 às 18:46

Esta semana é de atenção para os eleitores de todo o Brasil. O prazo para tirar o primeiro título ou regularizar a situação eleitoral é até a próxima quarta-feira (6)Além da emissão do título, a data vale para serviços como transferência de domicílio eleitoral, regularização de pendências e revisão dos dados cadastrais. 


Após essa data, o cadastro será fechado em todas as unidades da Justiça Eleitoral e no atendimento on-line.

Título de eleitor, voto
Quem não regularizar o título até esta quarta (6) ficará impedido de votar nas eleições deste ano. Divulgação

A emissão do título pode ser feita presencialmente nos cartórios eleitorais ou pela internet. Os cartórios no Estado estão funcionando em horário ampliado até quarta-feira (6), com atendimento das 9 às 18 horas. Confira aqui o endereço das unidades.


Para realizar o atendimento on-line, é necessário acessar  a aba “autoatendimento eleitoral” no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e selecionar a opção em que você se encaixa. Também é possível conferir se o seu título precisa de algum ajuste. Basta consultar a aba “situação do título”.


O prazo é importante, em especial, para os jovens que votarão pela primeira vez. Mas eleitores que mudaram de cidade e precisam transferir o título, pessoas com o título cancelado ou com pendências na Justiça Eleitoral também precisam ficar atentos.


Os presos e as presas provisórios e adolescentes em unidades de internação também devem regularizar a situação eleitoral até essa data para garantir o direito ao voto.


A recomendação da Justiça Eleitoral é não deixar para regularizar o título em cima da hora, para evitar filas nos cartórios ou problemas no sistema on-line. 

Consequências para quem perder o prazo

Quem não regularizar o título até esta quarta (6) ficará impedido de votar nas eleições deste ano.


Além de perder o direito ao voto, o cidadão pode ter problemas com outros documentos, ficando proibido de tirar passaporte, assumir cargos em concursos públicos ou se matricular em universidades e escolas públicas.


Essas consequências valem para quem tem o voto obrigatório por lei, ou seja, cidadãos brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos. Para os demais, o voto permanece facultativo e não há penalidades.

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