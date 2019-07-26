Velejadora capixaba é assaltada e agredida por piratas na Bahia

Velejadora foi atacada por piratas no litoral sul da Bahia Crédito: Reprodução | Redes sociais

velejadora capixaba — que morou em Valparaíso, na Serra, por 18 anos — foi assaltada e agredida por piratas (bandidos que atuam em alto-mar) em Camamu, no litoral da Bahia, na quarta-feira (24). Nas redes sociais, Maria Augusta Favarato fez um desabafo e contou como tudo aconteceu. Ela relata que, em cinco minutos, viveu cenas de terror e foi muito agredida pelos bandidos, que chegaram em uma canoa e levaram cerca de R$ 1,2 mil. Umaque morou em Valparaíso, na, por 18 anos — foi assaltada e agredida por piratas (bandidos que atuam em alto-mar) em Camamu, no litoral da, na quarta-feira (24). Nas redes sociais, Maria Augusta Favarato fez um desabafo e contou como tudo aconteceu. Ela relata que, em cinco minutos, viveu cenas de terror e foi muito agredida pelos bandidos, que chegaram em uma canoa e levaram cerca de R$ 1,2 mil.

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"Após meu marido sair com o cachorro para passear, fui surpreendida por dois homens. Um ficou na canoa e outro subiu à bordo, com uma faca na mão. Quando percebi o perigo, infelizmente não havia nenhum tipo de arma em mãos e não teria tempo de reagir", explicou. Em um vídeo enviado para a reportagem do Gazeta Online, Maria Augusta diz que foi dominada, amordaçada e presa pelos pés em uma cadeira, com as mãos nas costas.

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Recife, onde ambos participariam de uma regata nesta semana. Em um post no Facebook, ela detalha como foi a ação dos piratas. "O cara da canoa dizia: rápido, só pegue o dinheiro. Minha pressão caiu e eu desmaiei. Quando acordei, meus pés estavam roxos pelo aperto da fita na cadeira", relata. A velejadora seguia com o marido para, onde ambos participariam de uma regata nesta semana. Em um post no Facebook, ela detalha como foi a ação dos. "O cara da canoa dizia: rápido, só pegue o dinheiro. Minha pressão caiu e eu desmaiei. Quando acordei, meus pés estavam roxos pelo aperto da fita na cadeira", relata.

Eles perguntaram por dinheiro, só dinheiro, que estava em uma mochila. Amordaçada, eu não tinha como responder e, por isso, apanhei no rosto, nas pernas, nas costelas e estômago. Quando encontraram a bolsa, levaram o dinheiro que tínhamos à bordo e mais nada Guta Favarato, velejadora

Por fim, a mulher conseguiu se soltar das amarras e pediu ajuda pelo rádio. "Gostaria de agradecer ao Barba Negra que me desatou, e a todo o pessoal: Caboges, Strega, Beijupirá que foram carinhosos e cuidadosos comigo. Estou toda dolorida e com machucados bem feios", contou.

Polícia Militar da Bahia. Na segunda-feira (29), ela vai realizar um exame de corpo de delito e formalizar um boletim de ocorrência junto àda Bahia.

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TRAJETÓRIA

Hoje, Maria Augusta Favarato mora à bordo com o marido Fausto Pignaton e com o cachorrinho Pinscher Xerife. Ela e o esposo se conheceram há 18 anos enquanto ele construía um veleiro. Os dois fizeram uma volta ao mundo durante quatro anos, voltaram para o Brasil e voltaram, também, a trabalhar com charter. "É tipo uma pousada flutuante", explicou.