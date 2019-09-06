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Cariacica

Veículo é roubado na frente de delegacia em Cariacica

De acordo com informações da Polícia Civil, no momento em que os agentes foram fazer a busca pelo veículo para restituir ao dono, o carro não foi localizado.
Dr. Manoel Rocha

Dr. Manoel Rocha

Publicado em 

06 set 2019 às 11:29

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 11:29

Veículo é furtado em frente à Delegacia em Cariacica Crédito: Internauta
Uma caminhonete foi furtada em frente à 4ª Delegacia Regional de Cariacica na manhã desta sexta-feira (06). O veículo, uma Hilux de cor prata, que havia sido recuperado à mesma data pela Polícia Militar, ainda durante a madrugada, já não se encontrava no local por volta das 9h.
De acordo com informações da Polícia Civil, no momento em que os agentes foram fazer a busca pelo veículo para restituir ao dono, o carro não foi localizado. A vítima registrou um Boletim de Ocorrência e o caso será encaminhado para a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) para apurar os fatos.
> Em uma hora, polícia recupera bicicleta roubada do filho de Casagrande

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