Veículo é roubado na frente de delegacia em Cariacica

Uma caminhonete foi furtada em frente à 4ª Delegacia Regional de Cariacica na manhã desta sexta-feira (06). O veículo, uma Hilux de cor prata, que havia sido recuperado à mesma data pela Polícia Militar, ainda durante a madrugada, já não se encontrava no local por volta das 9h.
De acordo com informações da Polícia Civil, no momento em que os agentes foram fazer a busca pelo veículo para restituir ao dono, o carro não foi localizado. A vítima registrou um Boletim de Ocorrência e o caso será encaminhado para a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) para apurar os fatos.