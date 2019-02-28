Áudio com tiros revela momento em que morador é assassinado em Vitória

No áudio é possível ouvir a sequência dos tiros e pessoas gritando ao fundo. Com a intensidade dos disparos, os alarmes dos carros começam a tocar na rua e os cachorros latem assustados.

Ainda de acordo com o que moradores relataram à reportagem da TV Gazeta, um grupo de pelo menos seis criminosos chegou fortemente armado atirando na Rua Dom João Nery. Foram pelo menos cinquenta tiros. Além de Jorge Luiz, eles também atiraram no ombro de um jovem de 21 anos, que está internado no Hospital São Lucas, em Vitória. A perícia da Polícia Civil foi acionada por volta das 23h50.