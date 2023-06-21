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Vandalismo

Túmulos são depredados e violados em cidade do Sul do ES

Município de Atílio Vivácqua registrou boletim de ocorrência e informou que pelo menos 40 sepulturas foram danificadas; nenhum suspeito foi identificado ou preso
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

20 jun 2023 às 21:02

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 21:02

Túmulos são depredados e violados em cidade do Sul do ES
Fotos tiradas por moradores mostram as lápides derrubadas. Crédito: Divulgação/Leitor
Moradores de Atílio Vivácqua, no sul do Estado, encontraram os túmulos do cemitério da cidade violados e depredados nesta semana. O caso foi registrado no cemitério Vila Nova e, segundo o município, 40 jazigos foram afetados. Ainda não se tem informações sobre a autoria do crime, mas prefeitura acredita que as lápides tenham sido violadas na madrugada da última sexta-feira (16).
A administração informou que a depredação atingiu apenas as placas e em alguns crucifixos de granito, e que a iluminação do local já foi melhorada. Também informou que um zelador cuida do local durante o dia e todas as entradas são trancadas.
“O município solidariza-se com as famílias que tiveram que passar por essa situação. Pedimos ainda que se alguém tiver alguma informação sobre o ocorrido, disque denúncia 190”, informaram por meio de nota.

Túmulos são depredados e violados em cidade do Sul do ES

Já a Polícia Militar informou que realiza policiamento ostensivo em todo o entorno do cemitério, porém, a segurança no interior do local não compete à instituição. Por nota, informara que a PMES está sempre à disposição para atender qualquer ocorrência de suspeita ou situação pelo Ciodes (190).
A  Polícia Civil orientou que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br , para que a PCES tome ciência do caso e inicie as investigações.
A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

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