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Tiroteio

Troca de tiros termina com bandido baleado em Colatina

O suspeito de ter disparado contra os militares foi atingido por um tiro e levado para o Hospital Silvio Ávidos

Publicado em 30 de Março de 2019 às 18:38

Publicado em 

30 mar 2019 às 18:38
Um homem de 32 anos foi baleado após trocar tiros com policiais militares. A ocorrência foi registrada na tarde deste sábado (30), no beco Rio Branco, no bairro São Pedro, em Colatina, na região Noroeste do Estado. O criminoso foi atingido por um tiro na região do abdômen e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Silvio Ávidos, onde permanece com escolta policial.
De acordo com informações da Polícia Militar, o homem efetuou os disparos contra os policiais ao avistar a viatura e, na sequência, os militares revidaram e atingiram ele. Outros dois homens que estavam com o criminoso tentaram fugir, mas foram alcançados.
Um revólver calibre .32 com três munições intactas e duas cápsulas deflagradas, além de 24 buchas de maconha, 2 sacolas com maconha e 44 pedras de crack foram apreendidas pela polícia Crédito: Divulgação / Polícia Militar
Ainda segundo a polícia, com os detidos foram encontradas a arma usada pelo criminoso, um revólver calibre 32 com três munições intactas e duas cápsulas deflagradas, além de 24 buchas de maconha, 2 sacolas com maconha e 44 pedras de crack. Os dois homens foram encaminhados para a 15ª Delegacia Regional de Colatina juntamente com o material apreendido.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Questionada, a Polícia Civil disse que os dois jovens foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Eles serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.
Já o criminoso que atirou contra a polícia foi autuado por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ele encontra-se sob escolta policial e assim que receber alta será encaminhado ao presídio.

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