Troca de tiros termina com bandido baleado em Colatina

Colatina, na região Noroeste do Estado. O criminoso foi atingido por um tiro na região do abdômen e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Silvio Ávidos, onde permanece com escolta policial. Um homem de 32 anos foi baleado após trocar tiros com policiais militares. A ocorrência foi registrada na tarde deste sábado (30), no beco Rio Branco, no bairro São Pedro, em, na regiãodo Estado. O criminoso foi atingido por um tiro na região do abdômen e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Silvio Ávidos, onde permanece com escolta policial.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem efetuou os disparos contra os policiais ao avistar a viatura e, na sequência, os militares revidaram e atingiram ele. Outros dois homens que estavam com o criminoso tentaram fugir, mas foram alcançados.

Um revólver calibre .32 com três munições intactas e duas cápsulas deflagradas, além de 24 buchas de maconha, 2 sacolas com maconha e 44 pedras de crack foram apreendidas pela polícia Crédito: Divulgação / Polícia Militar

Ainda segundo a polícia, com os detidos foram encontradas a arma usada pelo criminoso, um revólver calibre 32 com três munições intactas e duas cápsulas deflagradas, além de 24 buchas de maconha, 2 sacolas com maconha e 44 pedras de crack. Os dois homens foram encaminhados para a 15ª Delegacia Regional de Colatina juntamente com o material apreendido.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Questionada, a Polícia Civil disse que os dois jovens foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Eles serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.