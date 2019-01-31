Triplo homicídio é registrado na noite desta quarta em Viana

Local onde três homens foram baleados em Viana Crédito: Bernardo Coutinho

Três homens morreram durante uma troca de tiros em um posto de combustíveis às margens da BR 101, no bairro Jucu, em Viana, na noite desta quarta-feira (30). Um deles era um catador de material reciclável, que não teve a identidade informada, e o segundo estava sentado em um banco conversando com algumas pessoas, embaixo de uma mangueira, quando dois homens chegaram atirando na direção dele.

A terceira vítima, João Vitor Campos, de 22 anos, estava sentada, bebendo do lado de fora de uma lanchonete, que também fica na região do posto. Ele viu quando os homens estavam atirando no Fabrício de Azevedo Silva, 35 anos, e disparou em direção aos criminosos, que revidaram, e ele acabou baleado.

SOCORRIDO PELA NAMORADA

João Vitor caiu, foi socorrido pela namorada, que estava junto com ele e o colocou dentro do carro. Os dois seguiram em direção ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), também no município, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho.

CATADOR

O catador estava sem documentos, por isso não foi identificado. Inicialmente, no local, a polícia não encontrou nenhuma perfuração no corpo dele. A morte pode ser em decorrência de uma queda, mas a causa só será confirmada após exames. O corpo está no Departamento Médico Legal (DML).

Em conversa com a reportagem do Gazeta Online, um funcionário do posto contou que o catador era conhecido e vivia em um contêiner na região. "Uma pessoa normal, que não tinha problema com ninguém. Era conhecido de todo mundo por aqui", disse.

TUMULTO E MEDO

Marca de tiro que furou o radiador do caminhão Crédito: Bernardo Coutinho

No momento do crime, por volta das 20h, o posto estava cheio. Caminhoneiros estavam jantando na lanchonete. Testemunhas afirmaram que houve tumulto, as pessoas se jogaram no chão e um caminhoneiro machucou o joelho.