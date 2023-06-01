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Placas adulteradas

Trio que roubava carros e vendia pelo WhatsApp é preso em Cariacica

Suspeitos, dois homens e um adolescente, foram flagrados por agentes da Guarda Municipal, próximo ao Parque do Monte Mochuara, com um veículo roubado
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

01 jun 2023 às 10:27

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 10:27

4ª Delegacia Regional de Cariacica, em Cariacica
Sede da 4ª Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
Dois homens, de 19 e 29 anos, foram presos e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido com um carro roubado e com placas adulteradas próximo ao Parque Municipal do Monte Mochuara, na zona rural de Cariacica, na noite de quarta-feira (31). Ao serem questionados, eles confessaram que venderiam o veículo pelo WhatsApp para conseguir uma “renda extra”.
O boletim de ocorrência, registrado pela Guarda Municipal, relata que os agentes estavam em patrulhamento na região quando se depararam com um Fiat Cronos branco. Eles notaram que a placa tinha indícios de adulteração e estava parcialmente encoberta por plásticos.
Por conta disso, foi realizada a abordagem aos ocupantes do carro, sendo identificados dois homens e um menor de idade. Os agentes verificaram a numeração dos chassis e do motor, que condizia com a registrada para a placa instalada no veículo. Porém, em ambos havia indícios de adulteração. Através de uma vistoria mais minuciosa, a equipe da Guarda Municipal de Cariacica descobriu o registro original e emplacamento do veículo, que, apesar de condizer com um Fiat Cronos branco, estava com restrição de furto/roubo.
Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica.
Consta no boletim de ocorrência que ainda na quarta-feira (31), durante a tarde, a mesma equipe da guarda realizou a apreensão de um HB20 na região, com os mesmos suspeitos. Porém, ao verem os agentes, eles conseguiram fugir e deixaram o veículo para trás.
Questionados, eles confessaram que teriam ido até o local para realizar a troca de placas do HB20. Os suspeitos ainda disseram que estavam negociando o veículo através de conversas no WhatsApp e que faziam isso para complementar a renda. O proprietário do carro foi contatado e reconheceu um dos homens como o autor do roubo do seu veículo na terça-feira (30).
Polícia Civil informou que o adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de roubo, associação criminosa e adulteração de veículo. Ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
Já os outros dois suspeitos foram autuados em flagrante por associação criminosa e adulteração de veículo, sendo que o de 19 anos também foi autuado por corrupção ativa. Ambos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
A Guarda Municipal de Cariacica foi procurada para dar mais detalhes da ocorrência, mas não se pronunciou até a publicação deste texto.

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