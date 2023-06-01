Trio que roubava carros e vendia pelo WhatsApp é preso em Cariacica

Sede da 4ª Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Dois homens, de 19 e 29 anos, foram presos e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido com um carro roubado e com placas adulteradas próximo ao Parque Municipal do Monte Mochuara, na zona rural de Cariacica , na noite de quarta-feira (31). Ao serem questionados, eles confessaram que venderiam o veículo pelo WhatsApp para conseguir uma “renda extra”.

O boletim de ocorrência, registrado pela Guarda Municipal, relata que os agentes estavam em patrulhamento na região quando se depararam com um Fiat Cronos branco. Eles notaram que a placa tinha indícios de adulteração e estava parcialmente encoberta por plásticos.

Por conta disso, foi realizada a abordagem aos ocupantes do carro, sendo identificados dois homens e um menor de idade. Os agentes verificaram a numeração dos chassis e do motor, que condizia com a registrada para a placa instalada no veículo. Porém, em ambos havia indícios de adulteração. Através de uma vistoria mais minuciosa, a equipe da Guarda Municipal de Cariacica descobriu o registro original e emplacamento do veículo, que, apesar de condizer com um Fiat Cronos branco, estava com restrição de furto/roubo.

Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica.

Consta no boletim de ocorrência que ainda na quarta-feira (31), durante a tarde, a mesma equipe da guarda realizou a apreensão de um HB20 na região, com os mesmos suspeitos. Porém, ao verem os agentes, eles conseguiram fugir e deixaram o veículo para trás.

Questionados, eles confessaram que teriam ido até o local para realizar a troca de placas do HB20. Os suspeitos ainda disseram que estavam negociando o veículo através de conversas no WhatsApp e que faziam isso para complementar a renda. O proprietário do carro foi contatado e reconheceu um dos homens como o autor do roubo do seu veículo na terça-feira (30).

Polícia Civil informou que o adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de roubo, associação criminosa e adulteração de veículo. Ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

Já os outros dois suspeitos foram autuados em flagrante por associação criminosa e adulteração de veículo, sendo que o de 19 anos também foi autuado por corrupção ativa. Ambos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).