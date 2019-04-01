Trio é preso suspeito de aplicar golpe do bilhete premiado no ES

Polícia prende quadrilha especializada no golpe do bilhete premiado Crédito: Isaac Ribeiro

Três integrantes de uma quadrilha especializada em aplicar o golpe do bilhete premiado em bairros nobres da Grande Vitória foram presos pela Polícia Civil após roubarem R$ 15 mil de uma idosa no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Os bandidos são dos estados de São Paulo e Goiás.

De acordo com a polícia, os suspeitos José Antonio dos Santos, 43 anos, Luis Carlos da Silva, 41, e Eide Aparecida Eloy, 53, foram presos em Itaparica, em Vila Velha, na última quinta-feira (28). A prisão foi informada na tarde desta segunda-feira (01) pela Delegacia de Defraudações e Falsificações (Defa).

A titular da Defa, delegada Rhaiana Bremenkamp, explicou que o trio integra uma quadrilha formada por pelo menos 10 criminosos dos estados de São Paulo e Goiás. No dia 12 de fevereiro, dois golpistas da mesma organização criminosa foram presos em Itaparica, Vila Velha.

De acordo com a polícia, a idosa de 62 anos estava sozinha quando foi abordada. "Um dos golpistas se apresentou para idosa solicitando ajuda para localizar um endereço. Depois, um comparsa se aproxima, como se fosse desconhecido, eles começam o teatro do bilhete premiado", explicou.

A delegada informa que, nesse caso, um terceiro criminoso dá cobertura. Ao se identificar como morador da zona rural, o golpista afirma que, por isso, não tem conta bancária ou documentos para efetuar o saque do prêmio da loteria.

A titular da Defa explicou que o golpista fez a proposta de entregar o bilhete à vítima com a promessa dela receber o prêmio e ficar com 10% do valor. Como garantia, a vítima faria o saque de R$ 15 mil. Ao final da suposta negociação, a idosa teria os R$ 15 mil de volta, mais 10% do prêmio do bilhete premiado da Mega-Sena.

"Fingindo ser um desconhecido do golpista, um dos comparsas dele foi ao banco e supostamente fez um saque de R$ 30 mil. Como o golpista tem uma aparência de falta de informação e fragilidade, acaba alegando que não tem conhecimento, nem conta bancária e nem documento para receber o prêmio. Dessa forma, aplica o golpe", destacou.

Após entregar o dinheiro, a vítima se deu conta de que havia caído em um golpe e denunciou o caso à Polícia Civil no mesmo dia do crime Como a quadrilha já estava sendo investigada, a polícia iniciou as buscas e prendeu os criminosos em um veículo Corola preto em Itaparica. O valor roubado não foi recuperado.

"Eles fizeram depósitos em contas bancárias e o dinheiro não foi recuperado. Eles tiveram os bens bloqueados pela Justiça e veículo Corola foi apreendido. Dessa forma, a partir do andamento do processo, é possível que as vítimas possam ser ressarcidas posteriormente", disse a delegada.

De acordo com a delegada, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva para quatro integrantes da quadrilha. Investigações apontam que a organização atue no Espírito Santo desde o mês de outubro do ano passado.