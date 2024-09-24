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Violência

Três são baleados durante ataque em Dom João Batista, Vila Velha

Vítimas de 17, 48 e 57 anos foram levadas para hospitais de Vila Velha e de Vitória; testemunhas disseram que suspeito estava em um veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2024 às 08:43

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 08:43

Ataque a tiros deixou marcas nas ruas em Dom João Batista

Três pessoas foram baleadas durante um ataque a tiros no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, na noite da última segunda-feira (23). As vítimas têm 17, 48 e 57 anos, e foram atingidas enquanto estavam no meio da rua. Testemunhas contaram que o atirador estava em um veículo, que não foi identificado. 
De acordo com o boletim de ocorrência registrado junto à Polícia Civil, o homem de 57 anos teve cinco perfurações no braço e nas pernas. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). Já o baleado de 48 anos teve um ferimento da cabeça e outro na perna. Os dois foram levados de ambulância até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória
O rapaz de 17 anos teve uma perfuração no abdômen e outra no cotovelo. Ele foi socorrido por moradores e levado até o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, e precisou passar por cirurgia.
A repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, esteve na rua onde o ataque aconteceu, na manhã desta terça-feira, e encontrou marcas de tiros em muros (confira acima)
Em nota, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia, pelo telefone 181. 

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