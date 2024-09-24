Três são baleados durante ataque em Dom João Batista, Vila Velha

Ataque a tiros deixou marcas nas ruas em Dom João Batista
Três pessoas foram baleadas durante um ataque a tiros no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, na noite da última segunda-feira (23). As vítimas têm 17, 48 e 57 anos, e foram atingidas enquanto estavam no meio da rua. Testemunhas contaram que o atirador estava em um veículo, que não foi identificado.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado junto à Polícia Civil, o homem de 57 anos teve cinco perfurações no braço e nas pernas. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). Já o baleado de 48 anos teve um ferimento da cabeça e outro na perna. Os dois foram levados de ambulância até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
O rapaz de 17 anos teve uma perfuração no abdômen e outra no cotovelo. Ele foi socorrido por moradores e levado até o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, e precisou passar por cirurgia.
A repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, esteve na rua onde o ataque aconteceu, na manhã desta terça-feira, e encontrou marcas de tiros em muros (confira acima).
Em nota, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia, pelo telefone 181.