Três pessoas ficam feridas após tiroteio em bairro da Serra

Um tiroteio assustou moradores do bairro Novo Porto Canoa, na Serra, e deixou três pessoas feridas na tarde desta terça-feira (20). A Polícia Militar informou que os tiros foram efetuados por suspeitos em um veículo que trafegava pelo bairro. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
Durante o atendimento da ocorrência, populares informaram que dois indivíduos foram baleados e socorridos ao Hospital Jayme dos Santos Neves, também no município. Uma terceira vítima foi atingida de raspão na região da cintura e se retirou do local, segundo afirmou a corporação.
A PM destacou ainda que, após o fato, os suspeitos fugiram e não foram localizados.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento e mais detalhes serão divulgados após as diligências.