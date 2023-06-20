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Ninguém preso

Três pessoas ficam feridas após tiroteio em bairro da Serra

Duas das vítimas foram encaminhadas ao hospital, e uma teve apenas ferimentos leves; caso aconteceu na tarde desta terça (20), em Novo Porto Canoa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2023 às 15:58

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 15:58

Uma das vítimas baleadas ficou no chão enquanto aguardava socorro na Serra
Uma das vítimas baleadas ficou no chão enquanto aguardava socorro na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Um tiroteio assustou moradores do bairro Novo Porto Canoa, na Serra, e deixou três pessoas feridas na tarde desta terça-feira (20). A Polícia Militar informou que os tiros foram efetuados por suspeitos em um veículo que trafegava pelo bairro. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
Durante o atendimento da ocorrência, populares informaram que dois indivíduos foram baleados e socorridos ao Hospital Jayme dos Santos Neves, também no município. Uma terceira vítima foi atingida de raspão na região da cintura e se retirou do local, segundo afirmou a corporação.
A PM destacou ainda que, após o fato, os suspeitos fugiram e não foram localizados.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento e mais detalhes serão divulgados após as diligências.

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