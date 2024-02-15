Traficante na lista dos mais procurados da Serra é preso em apartamento

Moisés Viana Barbosa, conhecido como ‘carioca’, um dos traficantes mais procurados da Serra foi preso dentro do próprio apartamento, nesta quarta-feira (15), em Planalto Serrano, na Serra. Crédito: Polícia Militar

Moisés Viana Barbosa, conhecido como ‘carioca’, um dos traficantes mais procurados da Serra , foi preso dentro do próprio apartamento, nesta quarta-feira (14), em Planalto Serrano. Além de estar na lista da Polícia Militar, o suspeito também tinha três mandados de prisão em aberto, era evadido do sistema prisional e o chefe do tráfico de Planalto Serrano, conforme a corporação.

No momento da prisão, ele estava perto da pia da cozinha, o que facilitou a localização dele pela equipe policial, que o avistou pela janela do cômodo. Ao perceber a presença da corporação, ele tentou se esconder em outros locais da residência.

“Os militares informaram aos ocupantes do apartamento que o local estava cercado e que deveriam abrir a porta para a entrada das equipes. Prontamente, uma mulher de 25 anos abriu a porta e os policiais detiveram o homem na sala”, informou a polícia, em nota.

Dentro da casa, foram encontrados diversos objetos, de acordo com a polícia. Em cima da máquina de lavar, perto de onde o Moisés estava inicialmente, havia pistola calibre 45 com carregador alongado e seletor de rajada acoplado.

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Moisés Viana Barbosa, conhecido como ‘carioca’, um dos traficantes mais procurados da Serra, foi preso dentro do próprio apartamento, nesta quarta-feira (15) Crédito: Polícia Militar

Já em cima do sofá da sala foi apreendida uma mochila com cinco carregadores de munição calibre 45, sendo dois carregadores com capacidade para 25 munições e três com capacidade para 18 munições.

Dentro da bolsa havia um carregador com capacidade para 13 munições e dois carregadores calibre 9mm, com capacidade para 17 munições, todos municiados, 127 munições calibre 45, 13 munições calibre 9mm, 18 munições calibre 380, duas munições calibre .40.

Um celular e R$954,00 reais e uma balança de precisão estavam na bolsa. A corporação informou que quatro carregadores estavam acoplados em um cinto tático, que também continha um coldre de polímero para pistola 45 que também foi apreendido.

“Tanto o homem, quanto a mulher foram conduzidos para a 3ª Delegacia Regional. Contra o indivíduo havia três mandados de prisão e um comunicado de evasão. O material também foi entregue na delegacia”, afirma a PM.