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Cariacica

Toque de recolher deixa comércio e escolas fechados em Rio Marinho

Moradores informaram a situação que teria partido de criminosos. A PM ainda não sabe informar o motivo e diz que o policiamento foi reforçado no local
Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

13 mar 2019 às 15:39

Publicado em 13 de Março de 2019 às 15:39

Imagem ilustrativa - Bairro Rio Marinho em Cariacica Crédito: Reprodução/Google Streat View
Moradores afirmam que um toque de recolher foi ordenado por bandidos no bairro Rio Marinho, em Cariacica. Comércio e escolas permanecem fechados nesta quarta-feira (13). A situação, ainda segundo moradores, foi ordenada pela manhã por bandidos de moto gritando e atirando.
De acordo com informações do vigilante de uma escola municipal do bairro Campo Belo I, que está fechada, a Prefeitura de Cariacica teria orientado que hoje não tivesse aula. A equipe de reportagem da TV Gazeta procurou a prefeitura, que ainda não informou o motivo para a situação.
Os bairros Jardim de Alah e Jardim Botânico também passam pelo toque de recolher, como informaram moradores, mas o comércio nos bairro Santa Bárbara e Campo Belo funcionam normalmente.
A suspeita é de que a situação tenha sido causada após a morte de um homem envolvido com tráfico de drogas durante a noite de ontem em um bar no bairro Santa Bárbara. Moradores disseram ainda que, por volta das 22h, bandidos teriam ordenado que as pessoas fossem para casa.
POLÍCIA MILITAR
A Polícia Militar confirma a informação de que as escolas e o comércio da região estão fechados, mas diz que não sabe ainda informar o motivo. A PM afirma ainda que o policiamento segue reforçado no local. Nos bairros Maracanã e Santa Bárbara não há registros da situação.

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