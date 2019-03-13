Toque de recolher deixa comércio e escolas fechados em Rio Marinho

Imagem ilustrativa - Bairro Rio Marinho em Cariacica Crédito: Reprodução/Google Streat View

Cariacica. Comércio e escolas permanecem fechados nesta quarta-feira (13). A situação, ainda segundo moradores, foi ordenada pela manhã por bandidos de moto gritando e atirando. Moradores afirmam que um toque de recolher foi ordenado por bandidos no bairro Rio Marinho, em. Comércio e escolas permanecem fechados nesta quarta-feira (13). A situação, ainda segundo moradores, foi ordenada pela manhã por bandidos de moto gritando e atirando.

De acordo com informações do vigilante de uma escola municipal do bairro Campo Belo I, que está fechada, a Prefeitura de Cariacica teria orientado que hoje não tivesse aula. A equipe de reportagem da TV Gazeta procurou a prefeitura, que ainda não informou o motivo para a situação.

Os bairros Jardim de Alah e Jardim Botânico também passam pelo toque de recolher, como informaram moradores, mas o comércio nos bairro Santa Bárbara e Campo Belo funcionam normalmente.

morte de um homem envolvido com tráfico de drogas durante a noite de ontem em um bar no bairro Santa Bárbara. Moradores disseram ainda que, por volta das 22h, bandidos teriam ordenado que as pessoas fossem para casa. A suspeita é de que a situação tenha sido causada após a. Moradores disseram ainda que, por volta das 22h, bandidos teriam ordenado que as pessoas fossem para casa.

POLÍCIA MILITAR