Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória

Tiroteio deixa feridos no Morro do Moscoso em Vitória

Mais de 10 tiros foram ouvidos por moradores em poucos minutos

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 23:08

Publicado em 

14 jan 2019 às 23:08
Viatura da Polícia Militar no Morro da Piedade em Vitória Crédito: Bianca Vailant
Um tiroteio que aconteceu na noite desta segunda-feira (14) no Morro do Moscoso, na divisa com a Piedade, em Vitória, assustou moradores e deixou três pessoas feridas e um morto. Os disparos começaram por volta das 20h45. 
Até o momento, as informações repassadas pela Polícia Militar, através do Ciodes 190, confirmam quatro vítimas, sendo que uma delas morreu no local. Viaturas estão realizando patrulhamento na região. Ainda segundo a polícia, não há registros de confrontos entre policiais militares e suspeitos.
De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, mais de 10 tiros foram ouvidos em poucos minutos. Bandidos do Bairro da Penha teriam invadido e Morro do Moscoso atirando. Em seguida, eles fugiram pela Piedade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados