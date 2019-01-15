Tiroteio deixa feridos no Morro do Moscoso em Vitória

Um tiroteio que aconteceu na noite desta segunda-feira (14) no Morro do Moscoso, na divisa com a Piedade, em Vitória, assustou moradores e deixou três pessoas feridas e um morto. Os disparos começaram por volta das 20h45.
Até o momento, as informações repassadas pela Polícia Militar, através do Ciodes 190, confirmam quatro vítimas, sendo que uma delas morreu no local. Viaturas estão realizando patrulhamento na região. Ainda segundo a polícia, não há registros de confrontos entre policiais militares e suspeitos.
De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, mais de 10 tiros foram ouvidos em poucos minutos. Bandidos do Bairro da Penha teriam invadido e Morro do Moscoso atirando. Em seguida, eles fugiram pela Piedade.