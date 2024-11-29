Tensão e novo protesto na Grande São Pedro um dia após morte de jovem

Moradores voltaram a fechar a Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, em novo protesto no final da tarde desta sexta-feira (29), contra a morte de Emanuel Nascimento dos Santos, de 18 anos , ocorrida na quinta-feira (28), na região da Grande São Pedro. Segundo a Polícia Militar, o rapaz teria entrado em confronto com agentes, mas quem vive no local negou a versão, alegando que o jovem estaria mexendo no celular e que apenas polícia correu ao escutar barulho da troca de tiros.

Além de cartazes, o grupo que ocupou a rodovia colocou fogo em alguns pneus para inibir a passagem de veículos. O protesto se dissipou por volta das 19h, com o trânsito sendo liberado minutos mais tarde. Um longo engarrafamento se formou nos entornos devido à manifestação.

Às 20h, enquanto a reportagem da TV Gazeta estava no local, a manifestação foi retomada e a informação é de que a via foi fechada novamente, a cerca de 500 metros do ponto de bloqueio anterior.

Manifestação afetou circulação de ônibus

A circulação de ônibus também foi afetada pela situação na noite de sexta-feira. A Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV) confirmou, em nota, que "por conta de manifestações na região de São Pedro, as linhas que atendem a região estão passando por Maruípe. Assim que a situação voltar ao normal, os itinerários originais voltarão a ser realizados." Na manhã deste sábado (30), a companhia informou que a operação dos coletivos na região já está normalizada.

Segundo a Polícia Militar, policiais foram acionados pelo Ciodes (190) para prestar apoio em uma situação na Rodovia Serafim Derenzi, com obstrução da via. Quando as equipes chegaram ao local, constataram que, cerca de 100 pessoas, obstruíam a rodovia. Ainda conforme a PM, foi tentado contato verbal para que os manifestantes encerrassem o protesto e dispersassem, porém, as pessoas começaram a hostilizar os policiais e lançar pedras, rojões, garrafas de vidro e fogos de artifício contra os policiais.

"Diante da agressão, fez-se necessária a utilização de equipamentos não letais para dispersar as pessoas e cessar a injusta agressão. Os indivíduos fugiram e não houve informações de pessoas feridas em decorrência da ação policial. Ninguém foi detido", disse a corporação, por meio de nota.

A PM informou que o policiamento está reforçado na região e qualquer atitude suspeita pode ser reportada ao Ciodes (190). Já reclamações sobre ações policiais devem ser formalizadas na Corregedoria da corporação.

Morte e protesto durante noite

Esse não é o primeiro protesto devido à morte do jovem. Na noite de quinta (28), pouco após Emanuel ser baleado, na região da Grande São Pedro, em Vitória, pessoas também se juntaram na Serafim Derenzi chamando atenção sobre o caso. Em protesto, pessoas desceram o morro e atearam fogo em objetos para bloquear a passagem na rodovia. Dois ônibus foram depredados.

Vídeos que circularam nas redes sociais (confira acima) mostram o fogo no meio da Rodovia Serafim Derenzi. Nas imagens também é possível ver o ônibus da linha 535 (Terminal de Carapina/ Terminal de Campo Grande) com o para-brisa e janelas quebradas.

Versão da família e moradores

Emanuel Nascimento dos Santos, de 18 anos, morto na região da Grande São Pedro Crédito: Acervo familiar

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, esteve no bairro na manhã desta sexta-feira (29) e conversou com moradores. Eles disseram que Emanuel estava sentado, jogando no celular, quando uma correria começou. "Ele se assustou com o pessoal correndo, olhou para trás e começou a correr também. Ele não sabia se era polícia, se era bandido, por isso ele correu. Nesse momento a polícia disparou nele o tiro", revelou uma mulher, que preferiu não se identificar.

Ela revelou que Emanuel foi socorrido por moradores até o Pronto Atendimento (PA) de São Pedro. "Ele não estava armado, não tem arma, ele não mexe com nada errado. Estamos numa tristeza aqui no bairro", afirmou a mulher.

A mãe do jovem estava no trabalho quando recebeu a notícia. "Olhei no celular e vi várias mensagens dizendo que os policiais subiram o morro e alvejaram meu filho, que estava tomando sorvete e mexendo no celular, com um colega, e foi alvejado nas costas. Não teve troca de tiros, todos lá sabem. Eles estarem procurando outras pessoas, dá o direito de eles chegarem no morro atirando? Encontrar o garoto na rua e meter bala? Ele tem família! Como vai ser minha vida a partir de hoje?", indagou. Ela pediu para não ser identificada.

"Emanuel era uma pessoa muito conhecida no bairro, ele cresceu lá. Tinha muitos amigos. É muito triste, doloroso, eu queria saber até quando a polícia vai chegar no morro desse jeito" X - Mãe

Versão da PM

A versão da Polícia Militar é diferente. Eles disseram que receberam a informação de que havia um grupo armado planejando um ataque na região de São Pedro e Nova Palestina. Os agentes foram até o mirante de Comdusa e fizeram buscas por becos e escadarias, até que, segundo a corporação, três suspeitos armados atiraram.

"Após cessarem os primeiros disparos por parte dos indivíduos, os militares tentaram avançar no terreno e realizar as buscas pelos suspeitos, que fugiram sentido a parte baixa do morro, porém os indivíduos, ainda em fuga, atiraram para trás, contra as equipes da PMES, no intuito de impedir a progressão dos policiais. A injusta agressão foi revidada", afirmou a PM.

No caminho, foram encontrados uma pistola calibre 9mm e um celular. "A patrulha continuou progredindo na área até chegar na parte baixa do morro, onde obteve a informação que um dos indivíduos que atirou com os integrantes da Força Tática teria caído próximo a uma ladeira e sido socorrido por populares para o Pronto Atendimento de São Pedro."

Os militares foram até o PA. "A equipe médica informou que o indivíduo, de 18 anos, havia ido a óbito. Ele foi reconhecido pelos militares como um dos indivíduos envolvido no confronto", finalizou a corporação.

Manifestação após morte

Em protesto após a morte, pessoas bloquearam a passagem na Rodovia Serafim Derenzi, na altura de Santos Reis, incendiando objetos na via. Dois ônibus foram depredados, segundo a Polícia Militar. "Um coletivo estava próximo a um ponto de ônibus, próximo a uma distribuidora de bebidas, e teve os para-brisas quebrados. O outro veículo estava próximo a um semáforo quando começou a sofrer os ataques. Este coletivo teve dois para-brisas frontais e dois laterais danificados", informou a corporação.

Apesar da PM falar sobre dois ônibus, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) mandou informações apenas sobre um, dizendo que "a empresa responsável pelo coletivo informa que, na noite desta quinta-feira (28), um ônibus do Sistema Transcol foi apedrejado na Avenida Serafim Derenzi, em Vitória. Não há feridos. Para-brisas e janelas foram atingidos e ficaram destruídos. O ônibus foi enviado para a garagem para reparos".