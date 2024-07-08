Convidado é esfaqueado por invasor durante festa de 15 anos na Serra

Rua onde crime aconteceu durante festa em Planalto Serrano, na Serra Crédito: Fabrício Christ

O que era para ser a comemoração dos 15 anos de uma adolescente em Planalto Serrano, na Serra , terminou em tragédia. Um homem invadiu a festa e deu vários golpes de faca em um dos convidados, de 32 anos. Depois, tentou fugir de moto, mas foi perseguido por familiares da aniversariante e imobilizado até a chegada da polícia. O suspeito disse que cometeu o crime após receber fotos da companheira com a vítima, mas testemunhas disseram que, na verdade, a mulher era ex dele e não estava se relacionando com o esfaqueado. A vítima foi levada ao hospital mas, na manhã desta segunda-feira (8), teve a morte confirmada.

Um parente da aniversariante conversou com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, sem se identificar. Ele contou que o suspeito chegou ao local, na tarde de domingo (7), e estacionou a motocicleta do lado de fora, mas manteve o veículo ligado. "Ele entrou como se fosse um convidado e foi em direção à ex-esposa dele, que estava perto da vítima no momento. Ele sacou a faca e começou a desferir os golpes na região do pescoço", revelou.

Foi um desespero, já que o local estava cheio de adultos e crianças. "Todo mundo já começou a gritar tentando tirar as crianças de lá. O rapaz saiu correndo, a gente tentou segurar e ele ficou desferindo golpes com a faca. Um tio meu que estava do lado de fora, de moto, viu a situação e foi atrás. Teve uns 20 minutos de perseguição", detalhou o parente.

O suspeito só parou em uma estrada de chão do bairro Campinho da Serra, quando o padrasto da aniversariante jogou a moto em cima da dele. O criminoso foi imobilizado até a chegada da Polícia Militar

O boletim de ocorrência diz que, assim que os policiais chegaram, o agressor confessou o crime. Ele alegou que estava com a companheira tomando café da manhã quando ela informou que iria para um aniversário. Durante a tarde, enquanto a festa acontecia, o suspeito disse ter recebido fotos da esposa com outro homem, foi aí que o criminoso invadiu o local e agrediu a vítima que aparecia nas imagens.

Outra versão

Apesar de o suspeito dizer que a mulher era companheira dele, os convidados da festa deram outra versão. "Eles eram ex, tiveram término por um bom tempo e ele não aceitava, ficava perseguindo ela, fazendo ameaças. O rapaz esfaqueado não tinha envolvimento com a ex dele, apenas estava perto dela no local. Ele acabou chegando, viu ela perto e desferiu os golpes", declarou o parente à TV Gazeta.

A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Serra Sede, e depois transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. O suspeito, identificado como Ivanildo dos Santos Oliveira da Silva, de 37 anos, foi autuado em flagrante e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Na manhã desta segunda-feira (8), a Polícia Científica (PCIES) informou que "o serviço de transporte de cadáver foi acionado por volta das 11h51 para recolher um corpo de sexo masculino no Hospital Estadual Jayme Santos Neves. O corpo da vítima, um homem de 32 anos, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória".

Para quem estava na festa, fica a memória do desespero vivido. "A gente está bem abalado, confuso. Uma festa de família, que era para dar tudo certo, aniversário de uma menina de 15 anos que tinha o sonho de fazer uma festa bonita e acabou em tragédia", disse o parente da aniversariante.