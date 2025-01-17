Suspeito invade farmácia de Jardim da Penha e sobe em telhado para fugir

Um homem de 38 anos foi preso na manhã de quinta-feira (16), em Jardim da Penha Vitória , após invadir uma farmácia e subir no telhado do estabelecimento para tentar escapar. Segundo a Polícia Militar , quando resolveu se entregar, o suspeito se desequilibrou e caiu de uma altura de cerca de três metros.

Um segurança da farmácia disse à PM, inicialmente, que o suspeito estava dentro do estabelecimento. Enquanto os militares verificavam o interior da farmácia, moradores de prédios próximos alertaram que o indivíduo estava no telhado.

Os militares realizaram uma varredura no interior da farmácia, constataram que não havia mais ninguém além do suspeito no telhado, e fizeram um cerco no imóvel.

Nas imagens (confira acima) obtidas pela reportagem de A Gazeta é possível ver que um policial militar sobre em um muro em frente ao telhado e ordena que o homem desça, porém o suspeito continua parado. Diante da situação, o PM chega a sacar a arma e apontar para o rapaz.

Ainda segundo a Polícia Militar, em determinado momento o indivíduo decidiu se entregar, tentou acessar o parapeito de um estabelecimento ao lado, se desequilibrou e caiu de uma altura de cerca de três metros.

Num momento seguinte do vídeo, já com o dia mais claro, o suspeito aparece imobilizado pelos militares e sendo colocado no compartimento de segurança da viatura. É possível ver que ele ainda tenta resistir, dificultando que a porta do compartimento seja fechada. O homem, 38 anos, foi levado ao Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá.