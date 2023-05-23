Suspeito de tentar roubar farmácia acaba esfaqueado em Cariacica

Suspeito de tentar assaltar farmácia acaba esfaqueado em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 40 anos foi esfaqueado na noite desta segunda-feira (22) no bairro Flexal II, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que ele é suspeito de tentar roubar em uma farmácia na região. O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que o homem também é suspeito de invadir e furtar outro estabelecimento do mesmo tipo, na mesma rua. O indivíduo não teve o nome divulgado.

Testemunhas relataram que o homem teria sido identificado por criminosos da região quando realizou o furto na primeira farmácia. Na tentativa de assaltar a segundo estabelecimento, ele acabou esfaqueado, sofrendo três perfurações. A Polícia Civil investiga se o homem que foi esfaqueado e o que assaltou a primeira farmácia são a mesma pessoa.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar, que disse, em nota, ter sido acionada. Segundo a PM, uma equipe prosseguiu até o local, onde identificou o homem ferido. Aos policiais, testemunhas contaram que o suspeito foi esfaqueado após tentar assaltar uma farmácia, mas não souberam dizer quem teria ferido ele.

O suspeito foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito de esfaquear o homem foi identificado até o momento. O caso seguirá em investigação pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.