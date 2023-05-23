Suspeito de tentar roubar farmácia acaba esfaqueado em Cariacica

Um homem de 40 anos foi esfaqueado na noite desta segunda-feira (22) no bairro Flexal II, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que ele é suspeito de tentar roubar em uma farmácia na região. O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que o homem também é suspeito de invadir e furtar outro estabelecimento do mesmo tipo, na mesma rua. O indivíduo não teve o nome divulgado.
Testemunhas relataram que o homem teria sido identificado por criminosos da região quando realizou o furto na primeira farmácia. Na tentativa de assaltar a segundo estabelecimento, ele acabou esfaqueado, sofrendo três perfurações. A Polícia Civil investiga se o homem que foi esfaqueado e o que assaltou a primeira farmácia são a mesma pessoa.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar, que disse, em nota, ter sido acionada. Segundo a PM, uma equipe prosseguiu até o local, onde identificou o homem ferido. Aos policiais, testemunhas contaram que o suspeito foi esfaqueado após tentar assaltar uma farmácia, mas não souberam dizer quem teria ferido ele.
O suspeito foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
Segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito de esfaquear o homem foi identificado até o momento. O caso seguirá em investigação pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br