Suspeito de molestar mulher e de atirar contra jovem é preso em São Mateus

Após ser preso, o homem de 50 anos foi levado ao CDP de São Mateus Crédito: Secretaria Estadual da Justiça

Um homem de 50 anos foi preso em São Mateus suspeito de molestar uma mulher em um bar e ainda atirar contra um jovem de 26 anos que teria presenciado o ato. O rapaz teria tentado tirar satisfação e acabou baleado. Tanto a confusão no bar como a prisão ocorreram na última sexta-feira (22)

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima e o suspeito tiveram uma briga dentro do bar. Em seguida, o homem que deu o tiro saiu do estabelecimento e voltou armado já efetuando vários disparos em direção ao jovem.

O homem de 26 anos correu, se abrigou em um estabelecimento comercial e pediu socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu/192 e a PM foram acionados. O rapaz foi encontrado em estado de saúde estável, mas não soube informar quem seria o suspeito do crime, somente onde ele morava.

Briga no bar

À polícia, o homem de 50 anos confessou que atirou contra o jovem e disse que ele havia o acusado de ter molestado uma mulher. Por este motivo e com a ajuda de outras pessoas, o rapaz começou a agredi-lo com chutes e socos dentro do bar.

Na versão narrada aos policiais, ele ainda contou que foi para casa após as agressões sofridas, mas o jovem de 26 anos e outro homem, pularam o muro da casa, arrombaram a porta e novamente o agrediram, exigindo que o homem de 50 anos retornasse ao bar e pedisse perdão à moça.

Pedido de perdão e tiros

Ele voltou ao bar, foi posto de joelhos e foi agredido novamente. Após apanhar, ele novamente retornou para casa, momento em que encontrou um conhecido, que lhe deu um revólver. Ele retornou mais uma vez ao bar e efetuou os disparos em direção ao jovem.