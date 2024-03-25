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Briga de bar

Suspeito de molestar mulher e de atirar contra jovem é preso em São Mateus

O homem preso confessou a tentativa de homicídio, mas disse a polícia que não abusou da mulher; a confusão e a prisão ocorreram na última sexta-feira (22)

Publicado em 25 de Março de 2024 às 18:35

Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

25 mar 2024 às 18:35
Centro de Detenção Provisória de São Mateus (CDP-SM)
Após ser preso, o homem de 50 anos foi levado ao CDP de São Mateus Crédito: Secretaria Estadual da Justiça
Um homem de 50 anos foi preso em São Mateus suspeito de molestar uma mulher em um bar e ainda atirar contra um jovem de 26 anos que teria presenciado o ato. O rapaz teria tentado tirar satisfação e acabou baleado. Tanto a confusão no bar como a prisão ocorreram na última sexta-feira (22) 
Segundo informações da Polícia Militar, a vítima e o suspeito tiveram uma briga dentro do bar. Em seguida, o homem que deu o tiro saiu do estabelecimento e voltou armado já efetuando vários disparos em direção ao jovem.
O homem de 26 anos correu, se abrigou em um estabelecimento comercial e pediu socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu/192 e a PM foram acionados. O rapaz foi encontrado em estado de saúde estável, mas não soube informar quem seria o suspeito do crime, somente onde ele morava.

Briga no bar

À polícia, o homem de 50 anos confessou que atirou contra o jovem e disse que ele havia o acusado de ter molestado uma mulher. Por este motivo e com a ajuda de outras pessoas, o rapaz começou a agredi-lo com chutes e socos dentro do bar.
Na versão narrada aos policiais, ele ainda contou que foi para casa após as agressões sofridas, mas o jovem de 26 anos e outro homem, pularam o muro da casa, arrombaram a porta e novamente o agrediram, exigindo que o homem de 50 anos retornasse ao bar e pedisse perdão à moça.

Pedido de perdão e tiros

Ele voltou ao bar, foi posto de joelhos e foi agredido novamente. Após apanhar, ele novamente retornou para casa, momento em que encontrou um conhecido, que lhe deu um revólver. Ele retornou mais uma vez ao bar e efetuou os disparos em direção ao jovem.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).

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