Suspeito de matar irmão de ex-prefeito de Dores do Rio Preto é preso

Irmão de ex-prefeito foi assassinado Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Polícia Civil do Espírito Santo e os agentes do Estado do Mato Grosso prenderam mais uma pessoa suspeita na morte do irmão ex-prefeito de Dores do Rio Preto, Joaquim Riva. O crime aconteceu no dia 09 de março deste ano no município do Caparaó. Na data, dois homens foram presos em flagrante pelo crime. do Espírito Santo e os agentes do Estado do Mato Grosso prenderam mais uma pessoa suspeita na morte do irmão ex-prefeito de, Joaquim Riva. O crime aconteceu no dia 09 de março deste ano no município do. Na data, dois homens foram presos em flagrante pelo crime.

Segundo a polícia, nesta segunda (10), Valdeir Soares dos Santos foi preso na localidade de Juara (MT), em cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Os suspeitos foram presos no posto da PRF no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação Polícia Rodoviária Federal

José Henrique Riva e Geraldo Riva — sobrinho e irmão da vítima, respectivamente — possuem mandados de prisão preventiva em aberto e, no momento, são considerados foragidos, segundo a Polícia Civil.

O CRIME

O assassinato ocorreu durante a manhã, numa estrada da localidade de Córrego do Gomes, próximo ao sítio da família da vítima.

Joaquim estava de carro com o irmão e ex-prefeito, Jorge Riva, quando foram fechados por outro veículo. Os dois foram rendidos. O ex-prefeito foi colocado no porta-malas, já o irmão foi executado no local com tiros na cabeça.