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No Mato Grosso

Suspeito de matar irmão de ex-prefeito de Dores do Rio Preto é preso

Joaquim Riva estava de carro com o irmão e ex-prefeito, Jorge Riva, quando foram fechados por outro veículo

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 19:25

Publicado em 

19 jun 2019 às 19:25
Irmão de ex-prefeito foi assassinado Crédito: Reprodução | TV Gazeta
A Polícia Civil do Espírito Santo e os agentes do Estado do Mato Grosso prenderam mais uma pessoa suspeita na morte do irmão ex-prefeito de Dores do Rio Preto, Joaquim Riva. O crime aconteceu no dia 09 de março deste ano no município do Caparaó. Na data, dois homens foram presos em flagrante pelo crime.
Segundo a polícia, nesta segunda (10), Valdeir Soares dos Santos foi preso na localidade de Juara (MT), em cumprimento de mandado de prisão preventiva.
A delegacia de Dores do Rio Preto aponta que há cinco envolvidos no crime, sendo que três já estão presos. Rafael Alves da Costa e Oscar Santos foram presos em flagrante no dia 09 de março, na localidade de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, no momento em que passavam pela Via Dutra a caminho de São Paulo.
Os suspeitos foram presos no posto da PRF no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação Polícia Rodoviária Federal
José Henrique Riva e Geraldo Riva — sobrinho e irmão da vítima, respectivamente — possuem mandados de prisão preventiva em aberto e, no momento, são considerados foragidos, segundo a Polícia Civil.
O CRIME
O assassinato ocorreu durante a manhã, numa estrada da localidade de Córrego do Gomes, próximo ao sítio da família da vítima.
Joaquim estava de carro com o irmão e ex-prefeito, Jorge Riva, quando foram fechados por outro veículo. Os dois foram rendidos. O ex-prefeito foi colocado no porta-malas, já o irmão foi executado no local com tiros na cabeça.
> Mulher é assassinada pelo ex-marido a caminho do trabalho na Serra
A arma usada no crime não foi encontrada, mas o ex-prefeito reconheceu os assassinos de 58 e 23 anos por meio de fotos enviadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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