Suspeito de matar humorista de MG estava foragido em Vitória, no ES

Tiago Rodrigues Brito, comerciante e humorista morto em Ipatinga, Minas Gerais Crédito: Redes Sociais

O suspeito de matar o humorista Tiago Rodrigues Brito, de 36 anos, em Ipatinga, Minas Gerais , foi preso na última segunda-feira (12), após seis meses foragido. O detalhe é que, segundo a Polícia Militar mineira, o homem estava escondido em Vitória , no Espírito Santo , e teria voltado à cidade onde tudo aconteceu apenas para passar o carnaval, ocasião em que acabou capturado.

O assassinato ocorreu no dia 15 de agosto, dentro da farmácia que pertencia a Tiago Brito. De acordo com o portal Estado de Minas, câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito chega no estabelecimento, saca a arma e vai para cima do humorista, que reage, mas acaba baleado.

Tiago tinha 18 mil seguidores nas redes sociais. Além de ser dono da farmácia, ele publicava conteúdos de humor na internet. Em um quadro chamado "Notícias do Britinho", no Instagram, o comerciante postava fofoca da região. Uma delas foi uma suposta fala de um caso de traição, onde a esposa do autor teria ficado sabendo da história. O suspeito, que não teve o nome divulgado, teria ido até o estabelecimento de Tiago para tirar satisfação e disparou.

Ainda conforme o Estado de Minas, após ser preso na segunda-feira, o suspeito demonstrou estar arrependido e disse que "acabou com a própria vida".

A Gazeta, a Em nota enviada à reportagem de, a Polícia Civil mineira detalhou que "a Delegacia de Polícia Civil de Plantão, em Ipatinga, formalizou, na manhã da última segunda-feira (12/2), o cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido pela Comarca de Ipatinga, a pedido da PCMG em desfavor de um homem, 42 anos, em razão do homicídio, qualificado por motivo fútil e uso de meio que impossibilitou a defesa da vítima e causou perigo comum, ocorrido em 15/8/2023, o qual vitimou um homem de 36 anos. Após as atividades de polícia judiciária, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça".