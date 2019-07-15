Suspeito de matar e concretar mulher em Vila Velha é preso

O homem suspeito de matar uma mulher e concretar o corpo em uma obra na Praia da Costa, em Vila Velha, foi preso na última sexta-feira (12). O crime aconteceu em abril deste ano, e a prisão se deu em um cumprimento de mandado de prisão temporária em Belo Horizonte, Minas Gerais.
O suspeito confessou o crime. Mais informações serão passadas durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (15).
RELEMBRE O CASO
O corpo de uma mulher foi encontrado concretado em uma obra próxima a uma academia, na Rua Gastão Roubach, na Praia da Costa, em Vila Velha por volta das 10h30 do dia 10 de abril deste ano.
Segundo informações da Polícia Civil na época, a morte aparentava ter acontecido quatro dias antes do corpo ser encontrado. Não havia marcas aparentes de violência e não foram encontrados documentos com a vítima. A polícia informou ainda que o corpo só apareceu porque estufou o concreto.