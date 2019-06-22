Suspeito de ataque na Piedade tem camisa de time com iniciais de facção

Antônio Marcos tentou fugir, mas foi detido logo depois de entrar na casa em que mora Crédito: Divulgação | PMES

Antônio Marcos do Espírito Santo, 25 anos, estava na escadaria João Nascimento Neto, no bairro Bonfim, quando foi pego em um patrulhamento de rotina da Polícia Militar. Segundo o tenente Igor Resende, da Força Tática do 1ª Batalhão da PM, ao ver a polícia ele tentou fugir, mas foi detido logo depois de entrar em casa.

"Era um patrulhamento preventivo para inibir o tráfico de drogas. A gente avistou esse indivíduo com um rádio comunicador ligado na frequência do tráfico em uma mão e uma sacola em outra. Ele adentrou uma residência, mas acabou sendo abordado", explicou.

O criminoso foi abordado dentro do quarto dele, onde, além de encontrar a touca ninja, os policiais também acharam a camisa. "No cômodo em que ele foi abordado, no quarto, tinha uma camisa com as iniciais da facção criminosa", declarou.

A Polícia Civil confirmou que Antônio Marcos participou diretamente da invasão no Morro da Piedade na quarta-feira, em que duas casas foram incendiadas , além de outros ataques violentos em comunidades da região. Segundo a PM, ele tem várias passagens por tráfico de drogas. O suspeito foi levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória e até o final desta edição, não havia sido autuado.

TIME EM HOMENAGEM

Com Antônio Marcos a polícia encontrou ainda crack, R$ 610 em dinheiro, touca ninja e a camisa de futebol com as iniciais HB, algo que chamou a atenção dos policiais. Segundo o tenente Igor Resende, essa é a forma como a facção se identifica e a camisa é utilizada em jogos de futebol dentro do Bairro da Penha entre integrantes do tráfico de drogas na região.

Antônio Marcos foi preso nesta sexta-feira Crédito: Divulgação | PMES

A PM divulgou uma foto de Marcos Antônio usando o uniforme e segurando um fuzil calibre 762, com altíssimo poder de destruição, de acordo com a PM. As iniciais HB estampadas na camisa são de Hudson Xavier Loureiro, 39 anos, o Hudinho, e Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto.

ATAQUE

Os dois homens reconhecidos por testemunhas foram Rafael Batista Lemos, conhecido como “Boladão”, e Alan Rosário de Oliveira, apelidado de “Gordinho”. Eles já são procurados pela polícia por terem participado, por exemplo, do ataque à Piedade que resultou na morte dos irmãos Ruan e Damião Reis, assassinados em março do ano passado.