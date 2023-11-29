'Sheik brasileiro' será multado por brincadeira em área de reprodução tartarugas no ES

Brincadeira provocou degradação da restinga e dos ninhos de tartaruga. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Mais uma "brincadeira" do influencer que se intitula "sheik brasileiro" virou caso de polícia em Guarapari. Desta vez, o empresário Flávio Ramos disse que enterrou dinheiro na praia de Setiba Pina e propôs uma "caça ao tesouro", o que fez com que várias pessoas fossem até uma área de restinga e reprodução de tartarugas.

O caso aconteceu nesta segunda-feira (27). Segundo o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), a brincadeira provocou degradação da restinga e dos ninhos de tartaruga. A Polícia Ambiental esteve no local e o Iema disse que vai multar o influencer.

Os danos foram causados na Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, unidade de conservação no entorno do Parque Estadual Paulo César Vinha. O Iema ressaltou que está avaliando a extensão desses danos para calcular e aplicar a multa.

O influencer disse à reportagem que não vai se pronunciar sobre o caso. O empresário divulgou a "brincadeira" no Instagram e disse que tinha se inspirado no filme "Piratas do Caribe".

"Essa ficção dos piratas enterrando o ouro na areia da praia me diverte muito. Então, decidi fazer minha própria versão e enterrar meu próprio valor na Praia de Setiba. Espero que vocês se divirtam muito", falou o influencer em um vídeo postado na rede social.

Em seguida, ele postou fotos dando dicas de onde o dinheiro estava enterrado. Depois, contou que uma pessoa achou o pote com as notas.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar disse que foi ao local após receber a informação de que várias pessoas estavam na praia após descobrirem que alguém tinha escondido uma quantidade de dinheiro. Devido à quantidade de pessoas na praia, foi preciso pedir reforço de outras equipes da PM.

Já o Iema informou que registrou a ocorrência e que está providenciando a autuação do responsável por divulgar a informação da "caça ao tesouro".

"O instituto ressalta que causar dano à unidade de conservação é infração administrativa passível de multa, bem como crime ambiental", afirmou o Iema em nota.

Multidão briga e destrói carro após empresário fazer 'brincadeira'

Em outubro, esse mesmo empresário criou polêmica ao promover uma "brincadeira" para presentear um morador de Guarapari com um carro que gerou uma confusão generalizada.

Imagens mostraram pessoas brigando e o carro sendo destruído na região da Praia das Castanheiras.

Nas redes sociais, o influencer, que tem 30 anos, anunciou uma espécie de brincadeira com o intuito de presentear com um carro a pessoa que ficasse mais tempo com a mão no veículo. Entre as regras definidas pelo empresário, somente 20 pessoas poderiam participar e não era permitido comer, beber água ou sair do local. O veículo era avaliado em R$ 44 mil.

De acordo com a Polícia Militar, a conduta de Flávio não configurou crime, visto que não há proibição da prática prevista na Legislação Brasileira.

Na confusão, houve troca de socos e empurrões e correria na rua. Uma pessoa chegou a subir no capô do veículo e pular até se desequilibrar e cair. O carro foi depredado e ficou completamente destruído. Não é possível saber como a briga começou.

Após a confusão, Flávio falou sobre o ocorrido nas redes sociais. Ele disse que a ação precisou ser encerrada por causa do tumulto e que algumas pessoas estavam armadas.

"Eu pedi para parar encerrar a brincadeira porque estava dando briga, tinha gente armada... Pela própria segurança das pessoas que estavam participando." Flávio Ramos - Empresário

Segundo ele, o veículo foi destruído por pessoas que não conseguiram ficar entre as 20 selecionadas para colocar a mão no carro e concorrer ao prêmio.

"As pessoas que não conseguiram colocar a mão no carro quebraram o carro, o para-brisa, o retrovisor. Na hora em que eu estava saindo, bateram no meu carro, ficaram batendo, dando murro" Flávio Ramos - Empresário

Na época, o empresário disse ainda que vai continuar fazendo as brincadeiras para premiar moradores de Guarapari, mas, segundo ele, "de forma mais organizada", nas suas palavras.