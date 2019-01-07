Sesp não explica por que Quartel da PM não pode receber Luiz Durão

A reportagem do Gazeta Online fez contato com a Sesp, nesta segunda-feira (07), para saber por que não é possível garantir o isolamento de Luiz Durão no quartel de Maruípe. Por e-mail, questionamos, entre outras coisas, quantas vagas para presos há no quartel e se não há ao menos uma cela disponível para receber o deputado. A Sesp, no entanto, não respondeu a demanda como esperado e limitou-se a dizer que, por questões de segurança não poderia fornecer informações sobre "aspectos estruturais do presídio militar". Veja a nota abaixo:

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informa que o deputado Luiz Durão foi detido na última sexta-feira (4). O caso foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde o auto de prisão em flagrante foi realizado pelo delegado Lorenzo Pazolini, titular da unidade. Em seguida, o deputado foi levado até o Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, pelo fato de, juridicamente, precisar ficar isolado de outros detentos, visto que a legislação determina esse isolamento para internos que respondem por crimes de cunho sexual. Como essa detenção aconteceu na sexta-feira à noite, a Polícia Militar não teve tempo hábil para preparar as instalações do presídio do Quartel de Comando-Geral e receber o deputado de acordo com a legislação, por esse motivo ele foi levado até o QCG do Corpo de Bombeiros, onde ficou isolado até a audiência de custódia. Na manhã seguinte, a Justiça decretou a prisão preventiva de Durão e determinou que ele fosse encaminhado ao QCG da PM. Enquanto eram realizados os trâmites legais para essa transferência, no caso, os exames no Departamento Médico Legal (DML), conforme informado pela SESP, uma decisão judicial determinou que o deputado retornasse ao QCG do Corpo de Bombeiros, onde está custodiado em uma sala de Estado Maior, visto que ele é advogado e, pela lei, não pode ficar em uma cela comum. Caso fosse necessário e determinado judicialmente, ele seria alocado no Quartel da PM, que seria preparado para receber o preso. A SESP volta a negar a informação de que o presídio militar está sem vagas para presos e ressalta que uma decisão judicial foi cumprida. Questionamentos sobre a decisão devem ser feitos ao Tribunal de Justiça do Estado.