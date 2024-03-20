Sem pré-treino! Homem é preso por roubar suplementos em farmácia de Vitória

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de roubar suplementos de uma farmácia no bairro Jardim Camburi , em Vitória , na última terça-feira (19). E não foi a primeira vez: o rapaz foi reconhecido por funcionários de outros estabelecimentos, acusado de crimes anteriores na região.

Conforme boletim de ocorrência, os policiais receberam a informação de que o mesmo homem havia tentado assaltar uma loja do bairro e depois conseguiu roubar uma farmácia, ameaçando a funcionária com uma faca. O suspeito levou três potes de creatina e um pote de glutamina, todos valendo aproximadamente R$ 150 cada (cerca de R$ 600 em produtos).

Os policiais fizeram buscas e conseguiram localizar o criminoso nas redondezas da farmácia, com os suplementos e a faca.

O gerente da primeira loja (a que o criminoso tentou mas não conseguiu roubar) disse que o suspeito já é conhecido no estabelecimento por pelo menos três furtos e um roubo. Na terça, por exemplo, ele só não continuou a prática porque o segurança ligou para a polícia, momento em que o homem correu.

Ainda no bairro, o gerente de outra farmácia se aproximou dos policiais e afirmou que o mesmo suspeito roubou o estabelecimento dele em janeiro e fevereiro deste ano.

O homem e o material apreendido foram levados para a delegacia. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por roubo majorado cometido com violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).