Sem pré-treino! Homem é preso por roubar suplementos em farmácia de Vitória

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de roubar suplementos de uma farmácia no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na última terça-feira (19). E não foi a primeira vez: o rapaz foi reconhecido por funcionários de outros estabelecimentos, acusado de crimes anteriores na região.
Conforme boletim de ocorrência, os policiais receberam a informação de que o mesmo homem havia tentado assaltar uma loja do bairro e depois conseguiu roubar uma farmácia, ameaçando a funcionária com uma faca. O suspeito levou três potes de creatina e um pote de glutamina, todos valendo aproximadamente R$ 150 cada (cerca de R$ 600 em produtos).
Os policiais fizeram buscas e conseguiram localizar o criminoso nas redondezas da farmácia, com os suplementos e a faca.
O gerente da primeira loja (a que o criminoso tentou mas não conseguiu roubar) disse que o suspeito já é conhecido no estabelecimento por pelo menos três furtos e um roubo. Na terça, por exemplo, ele só não continuou a prática porque o segurança ligou para a polícia, momento em que o homem correu.
Ainda no bairro, o gerente de outra farmácia se aproximou dos policiais e afirmou que o mesmo suspeito roubou o estabelecimento dele em janeiro e fevereiro deste ano.
O homem e o material apreendido foram levados para a delegacia. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por roubo majorado cometido com violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Homem é preso por roubar suplementos em farmácia de Vitória