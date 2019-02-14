Seis pessoas são detidas com arma e drogas em Guarapari

Seis pessoas foram detidas na noite desta quarta-feira (13) no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari. A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que os quatro homens e as duas mulheres estariam transitando armados na região.
Junto com o grupo, a PM apreendeu uma pitola calibre 380, dois carregadores, 25 munições calibre 32, aproximadamente quatro quilos de maconha, distribuídos em onze tabletes e uma balança de precisão.
A PM informou que, após as constatações, os abordados foram conduzidos à delegacia do município juntamente com o material apreendido.