Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recanto da Sereia

Seis pessoas são detidas com arma e drogas em Guarapari

Com o grupo, a Polícia Militar apreendeu uma pistola calibre 380, dois carregadores, 25 munições calibre 32 e aproximadamente quatro quilos de maconha, distribuídos em onze tabletes e uma balança de precisão
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

14 fev 2019 às 18:05

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 18:05

O caso aconteceu no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Seis pessoas foram detidas na noite desta quarta-feira (13) no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari. A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que os quatro homens e as duas mulheres estariam transitando armados na região.
Junto com o grupo, a PM apreendeu uma pitola calibre 380, dois carregadores, 25 munições calibre 32, aproximadamente quatro quilos de maconha, distribuídos em onze tabletes e uma balança de precisão.
> Leia mais matérias de Polícia
A PM informou que, após as constatações, os abordados foram conduzidos à delegacia do município juntamente com o material apreendido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas drogas espírito santo Guarapari
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados