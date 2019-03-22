Sambista é morto a tiros e tem carro incendiado em Vila Velha

Um integrante da escola de samba Independente de Boa Vista foi morto com oito tiros na noite desta quinta-feira (21), na Rua Capitão Vieira de Melo, no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. Wudson Carlos Pinto de Oliveira, de 42 anos, foi assassinado depois que bandidos armaram uma emboscada para ele no alto do morro.
O homicídio aconteceu por volta das 21h desta quinta (22). Moradores afirmam ter ouvido vários disparos na região e Wudson teria descido a ladeira já baleado e caído. O carro dele estava no morro e foi encontrado com a parte da frente e a lateral incendiadas.
Segundo a polícia, os assassinos teriam colocado fogo no carro, mas moradores apagaram com medo de que ele explodisse. Na região, ninguém quis comentar sobre o crime. A Polícia Civil e a perícia estiveram no local e recolheram cápsulas de pistola.
O corpo de Wudson foi levado para o DML e deve ser liberado ainda nesta sexta-feira (22). O carro foi periciado e está à disposição da Polícia Civil.
Com informações da TV Gazeta