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Vila Garrido

Sambista é morto a tiros e tem carro incendiado em Vila Velha

O homicídio aconteceu por volta das 21h desta quinta (21). Moradores afirmam ter ouvido vários disparos na região e que Wudson Carlos teria descido a ladeira já baleado e caído

Publicado em 

22 mar 2019 às 12:08

Publicado em 22 de Março de 2019 às 12:08

O sambista Wudson Carlos Pinto de Oliveira, de 42 anos, foi morto com oito tiros em Vila Garrido, Vila Velha Crédito: Reprodução
Um integrante da escola de samba Independente de Boa Vista foi morto com oito tiros na noite desta quinta-feira (21), na Rua Capitão Vieira de Melo, no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. Wudson Carlos Pinto de Oliveira, de 42 anos, foi assassinado depois que bandidos armaram uma emboscada para ele no alto do morro.
O homicídio aconteceu por volta das 21h desta quinta (22). Moradores afirmam ter ouvido vários disparos na região e Wudson teria descido a ladeira já baleado e caído. O carro dele estava no morro e foi encontrado com a parte da frente e a lateral incendiadas.
Segundo a polícia, os assassinos teriam colocado fogo no carro, mas moradores apagaram com medo de que ele explodisse. Na região, ninguém quis comentar sobre o crime. A Polícia Civil e a perícia estiveram no local e recolheram cápsulas de pistola.
Wudson era conselheiro da escola de samba Boa Vista, de Cariacica. A família esteve no local do crime, mas preferiram não dar entrevista. A polícia ainda não sabe o que o sambista estava fazendo no local.
O corpo de Wudson foi levado para o DML e deve ser liberado ainda nesta sexta-feira (22). O carro foi periciado e está à disposição da Polícia Civil.
Com informações da TV Gazeta

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