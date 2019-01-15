Revolta e dor marcam enterro de jovem morto no Morro do Moscoso

Luiz Fernando da Conceição Gomes, de 18 anos, vítima de ataque em morros de Vitória Crédito: Reprodução

Luiz Fernando da Conceição Gomes, de 18 anos, foi marcado pelo sentimento de revolta, na tarde desta terça-feira (15), no Cemitério de Maruípe, em Vitória. O jovem foi morto em um ataque na noite da última segunda-feira (14), que resultou na morte de três pessoas, no Morro do Moscoso, também na Capital. A namorada dele, uma adolescente de 15 anos, também foi baleada na perna, mas passa bem. O enterro do estudante, de 18 anos, foi marcado pelo sentimento de revolta, na tarde desta terça-feira (15), no Cemitério de Maruípe, em Vitória. O jovem foi morto em um ataque na noite da última segunda-feira (14), que resultou na morte de três pessoas, no Morro do Moscoso, também na Capital. A namorada dele, uma adolescente de 15 anos, também foi baleada na perna, mas passa bem.

Uma viatura da Polícia Militar e quatro da Guarda Municipal estiveram no local. Pelo menos 50 pessoas foram ao cemitério para dar adeus ao jovem. Revoltados, eles gritavam que a polícia não deveria comparecer ao enterro, mas sim estar mais presente no morro.

PROTESTO

Um grupo de aproximadamente vinte pessoas protesta contra as mortes ocorridas no morro. Manifestantes estão concentrados desde às 17h10 na Avenida Jerônimo Monteiro, no sentido Cariacica, próximo ao Palácio Anchieta. De acordo com a Guarda Municipal, a via chegou a ser interditada mas foi liberada a pedido da Polícia Militar. O trânsito segue congestionado na região.

O CRIME

Uma noite de terror para os moradores dos morros do Moscoso e da Piedade, em Vitória. Um tiroteio resultou em três mortos e dois feridos nesta segunda-feira (14) no Morro do Moscoso, no limite com a Piedade, em Vitória. Os disparos começaram por volta das 20h45 em uma praça do bairro, onde os moradores costumam se reunir.

O local foi alvo de um ataque de bandidos. Dentre os feridos, havia uma adolescente de 15 anos. Ela estava na praça do bairro com o namorado quando tentou protegê-lo e acabou atingida duas vezes. O namorado morreu no local.

Um jovem de 28 anos também foi baleado. Ele tinha ido ao bairro buscar uma televisão para consertar quando foi surpreendido com os tiros. O homem foi atingido no pescoço e socorrido pela esposa. As outras duas vítimas ainda não foram identificadas.