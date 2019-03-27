Crime aconteceu em Nova Brasília, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

O tiroteio que deixou um morto e pelo menos quatro pessoas feridas, incluindo um bebê de um ano e dez meses , pode ter sido causado por retaliação e disputa do tráfico de drogas em Itanguá, em Cariacica. O alvo dos criminosos, Marcelo Vieira da Silva, de 47 anos, possuía quatro passagens pela polícia. Ele teria ido ao bairro para visitar o filho, um adolescente, quando foi assassinado.

Marcelo era líder do tráfico de drogas de Itanguá, segundo a Polícia Civil. O bairro é vizinho de Nova Brasília, onde aconteceu o crime, e existe a suspeita de que ele estaria envolvido com pelo menos duas mortes na região por causa da disputa pela venda de drogas. Na noite desta quarta-feira (27) os rivais de Marcelo souberam que ele iria até o bairro e foram atrás dele.

Your browser does not support the audio element. Retaliação pode ser causa de crime que acabou com bebê baleado em Cariacica

A polícia ainda não sabe se ele estava sendo seguido até a casa do filho ou se alguém contou que ele estava indo visitar o adolescente. Os rivais chegaram atirando no meio da rua, ferindo várias pessoas. De acordo com a Polícia Militar, que esteve no local do crime, o bebê levou um tiro no pé quando estava no colo da mãe, que também levou um tiro de raspão no braço e nas costas. Além das duas, um idoso de 65 anos levou dois tiros nas costas e um homem de 30 anos foi ferido na virilha esquerda.

A DINÂMICA DO CRIME

Testemunhas contaram que os suspeitos chegaram em um carro preto, por volta das 18h30, e efetuaram mais de trinta tiros contra Marcelo. Tudo aconteceu em frente a uma escola do município. A rua estava cheia no momento porque acontece uma feirinha no local em que várias barraquinhas vendem frutas e verduras.

A polícia contou que Marcelo estava com uma arma .40 dentro do carro, guardada em um compartimento, o que indica que ele sabia que poderia ser alvo de rivais. Ele, no entanto, não teve chances de se defender. O filho de Marcelo chegou a levar a arma para casa, mas acabou entregando para a Polícia Civil depois.

A criança foi encaminhada para o Hospital Infantil em Vila Velha, o idoso foi para o Hospital Meridional, em Cariacica, e o homem de 30 anos foi encaminhado para o Hospital São Lucas, em Vitória.

IRRESPONSABILIDADE

O delegado Tarik Souki, que chefia a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, classificou o episódio como irresponsável, pela forma como os criminosos agiram, chegando atirando no meio da rua e ferindo inocentes.

A investigação segue a cargo da DHPP de Cariacica, que agora busca saber quem vitimou Marcelo e baleou outras pessoas. Até o momento, ninguém foi preso.